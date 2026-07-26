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Sremska Mitrovica uvodi novu terensku službu komunalnih asistenata–nadzornika, čiji će zadatak biti da svakodnevno obilaze grad, naselja i sela, uočavaju komunalne probleme i prosleđuju ih nadležnim službama.

Nova služba trebalo bi da bude direktna veza između građana, gradske uprave, komunalne inspekcije i javnih preduzeća, a cilj je da se kvarovi, oštećenja i druge nepravilnosti brže evidentiraju i rešavaju.

Predlog odluke o formiranju Službe komunalnih asistenata–nadzornika našao se na dnevnom redu sednice Skupštine grada Sremska Mitrovica, kao jedna od mera za unapređenje komunalnog reda i efikasniji nadzor na terenu.

Obilaziće ulice, parkove i sela

Komunalni asistenti trebalo bi da redovno obilaze javne površine i evidentiraju sve probleme koji utiču na svakodnevni život građana.

Njihov posao obuhvataće prijavljivanje divljih deponija i nepropisno odloženog otpada, kvarova na uličnoj rasveti, rupa i oštećenja na kolovozima i trotoarima, polomljenih klupa, kanti i drugog urbanog mobilijara.

Kontrolisaće i stanje parkova, zelenih površina, dečjih igrališta, saobraćajnih znakova i druge javne infrastrukture.

Uočene probleme moći će da fotografišu, evidentiraju i proslede javnom preduzeću, inspekciji ili drugoj nadležnoj službi, a jedan od zadataka trebalo bi da bude i praćenje da li je problem zaista otklonjen.

Neće moći da kažnjavaju građane

Iako će imati ulogu nadzornika na terenu, komunalni asistenti neće biti isto što i komunalni policajci ili komunalni inspektori.

Prema dostupnim informacijama, neće imati pravo da legitimišu građane, pišu kazne, izdaju prekršajne naloge ili vode inspekcijske postupke.

Njihova uloga biće da uoče i dokumentuju problem, a da potom obaveste organ koji ima zakonska ovlašćenja da reaguje.

Na ovaj način grad želi da izbegne situacije u kojima građani danima pokušavaju da utvrde kome treba da prijave neispravnu rasvetu, smeće, oštećen put ili neuređenu javnu površinu.

Građani će lakše dolaziti do nadležnih

Jedna od osnovnih ideja nove službe jeste da se pojednostavi komunikacija sa građanima.

Građani često ne znaju da li određeni problem treba da prijave komunalnoj inspekciji, „Komunalijama“, „Vodovodu“, elektrodistribuciji, upravljaču puta ili drugoj ustanovi.

Komunalni asistenti trebalo bi da prijavu usmere na pravu adresu, ali i da kontrolišu da li je nadležna služba postupila.

Grad bi na taj način mogao da dobije i jedinstvenu evidenciju komunalnih problema, na osnovu koje bi se videlo u kojim delovima grada i sela se kvarovi i nepravilnosti najčešće pojavljuju.

Da li je Sremska Mitrovica prva u Srbiji?

Slični modeli komunalnog nadzora postoje i u drugim gradovima, ali uglavnom u okviru komunalne milicije, inspekcije ili javnih preduzeća.

Beograd, na primer, ima koncept poznat kao "BELI", čiji su pripadnici deo komunalne milicije i predstavljeni su kao pomoć, asistencija i podrška građanima.

Sremska Mitrovica, međutim, formira posebnu službu komunalnih asistenata–nadzornika, sa naglašenom terenskom i posredničkom ulogom.

Zbog toga se može reći da grad uvodi nov i drugačije organizovan model komunalnog nadzora, ali za tvrdnju da je apsolutno prvi u Srbiji potrebno je zvanično poređenje svih lokalnih samouprava.

Još nije poznato koliko će ih biti

Detalji o radu nove službe trebalo bi da budu poznati nakon donošenja pratećih akata.

Za sada nije saopšteno koliko će komunalnih asistenata biti angažovano.

Takođe bi trebalo da bude precizirano na koji način će građani podnositi prijave – telefonom, elektronskom poštom, putem aplikacije ili neposrednim kontaktom sa asistentima.

Ukoliko sistem bude funkcionisao od prijave do konačnog rešavanja problema, komunalni asistenti mogli bi da postanu važna karika između građana i gradskih službi.