POTPUNA OBUSTAVA SAOBRAĆAJA! Zatvara se deonica puta zbog radova, vozači će morati obilaznim putem, novi režim važi do sutra ujutru
Zbog nastavka radova na pojačanom održavanju državnog puta Požega – Ivanjica, danas će biti uvedena potpuna obustava saobraćaja na deonici Arilje – Prilike, u mestu Latvica.
- Obustava će trajati od nedelje u 8 časova do ponedeljka, 27. jula, u 6 časova, zbog izvođenja radova na asfaltiranju kolovoza u punoj širini. Radovi će se izvoditi na deonici od firme „Tis tekstil“ do hladnjače „Stanić“, a za to vreme saobraćaj će u oba smera biti preusmeren na alternativni putni pravac Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike, saop[tili su nadležni.
Dodaju da će gradilište biti propisno obezbeđeno privremenom saobraćajnom signalizacijom, odgovarajućom opremom i putokazima za bezbedno usmeravanje saobraćaja.
Vozačima se savetuje da poštuju postavljenu signalizaciju, prilagode brzinu uslovima na putu i, ukoliko su u mogućnosti, planiraju putovanje koristeći alternativni pravac tokom trajanja radova.
Kurir.rs/RINA