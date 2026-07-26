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Zbog nastavka radova na pojačanom održavanju državnog puta PožegaIvanjica, danas će biti uvedena potpuna obustava saobraćaja na deonici Arilje – Prilike, u mestu Latvica.

- Obustava će trajati od nedelje u 8 časova do ponedeljka, 27. jula, u 6 časova, zbog izvođenja radova na asfaltiranju kolovoza u punoj širini. Radovi će se izvoditi na deonici od firme „Tis tekstil“ do hladnjače „Stanić“, a za to vreme saobraćaj će u oba smera biti preusmeren na alternativni putni pravac Arilje – Guča – Kotraža – Ivanjica – Prilike, saop[tili su nadležni.

Dodaju da će gradilište biti propisno obezbeđeno privremenom saobraćajnom signalizacijom, odgovarajućom opremom i putokazima za bezbedno usmeravanje saobraćaja.

Vozačima se savetuje da poštuju postavljenu signalizaciju, prilagode brzinu uslovima na putu i, ukoliko su u mogućnosti, planiraju putovanje koristeći alternativni pravac tokom trajanja radova.

Kurir.rs/RINA

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