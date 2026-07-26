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Dah daleke Kube osetio se u petak uveče na lozničkom šetalištu, gde je na otvaranju trodnevnog muzičkog festivala "Na raskrsnici" (Crossover Music Fest) nastupio kubanski sastav "Salsa i Punto". Predvođeni pevačem Raulom osvojili su publiku ritmovima salse, pa se igralo i pevalo, a posebnu čar dale su tri atraktivne plesačice. Publika je čula i kako uz kubanski naglasak zvuče poznate pesme poput Čoline "Prava stvar", Džibonijeve "Tempere", Joksimovićeve "Zaboravljaš", kao i evergrina "Devojko mala".

- Naš festival je malo drugačiji od nekih drugih, ne samo ovde, nego u Srbiji, pa čak i u svetu. Mada se već godinama, naročito poslednjih, trudim da zadovoljim i ukuse mlađe publike i onih koji vole popularnu muziku. Generalno, crossover znači preplitanje različitih stilova i tu je sve dozvoljeno. Znači i džez, klasika i moderna muzika, pa i tribute bend, recimo, što smo već imali, a imaćemo ponovo. Festival otvara sastav "Salsa i Punto", što u prevodu sa španskog znači salsa ritam, odnosno kubanski ples, a punto je tačka - salsa i tačka! Zanimljivo je to da oni ne sviraju samo salsu, nego u tom stilu izvode i naše domaće pop hitove - kazao je uoči koncerta pokretač festivala, gitarista i kompozitor Zoran Starčević.

1/6 Vidi galeriju Otvaranje trodnevnog muzičkog festivala "Na raskrsnici" (Crossover Music Fest) u Loznici Foto: Kurir/T.Ilić

Publika je uživala, plesala i pevala, plesačice su igrale sa posetiocima, izvodile neke i na binu, a na kraju gotovo dvosatne svirke svi su bili zadovoljni. Učesnici osmog festivala su i subotička grupa "Kao bijelo dugme", koja izvodi pesme legendarnog Gorana Bregovića i njegovih "Dugmića", a nastupiće večeras (26.7.) na šetalištu.

Na zatvaranju festivala, sutra će u amfiteatru Crkve Svetih apostola Petra i Pavla u Banji Koviljači nastupiti "Trio balkanske žice", Starčević i njegovi sinovi Nikola i Željko, kao i "Beltango trio", koji svira već 25 godina širom sveta i prvi put će doneti tango "Na raskrsnici". Koncerti počinju od 20 časova, a ulaz je, kao i uvek do sada, besplatan. Ukoliko bude loše vreme, nastupi će biti održani u Vukovom domu kulture.

Organizatori festivala su Produkcija Starčević i Turistička organizacija grada, uz podršku Grada Loznice i Centra za kulturu "Vuk Karadžić". Festival "Na raskrsnici" održava se od 2019. godine, svake godine traje tri dana, a do sada je na njemu nastupio veliki broj izvođača različitih muzičkih stilova i pravaca.