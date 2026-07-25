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Nacionalni park "Tara" nedavno je obeležio 45 godina postojanja, od dana kada je ustanovljeno da su prirodne vrednosti Tare iznad prosečnih i da imaju nacionalni značaj.

Direktor NP Tara Dragić Karaklić rekao je da su to četiri i po decenije posvećenosti očuvanju prirode, odgovornog upravljanja, naučnog rada i ljubavi prema ovom jedinstvenom prostoru.

- Tara je mnogo više od nacionalnog parka – ona je simbol očuvane prirode, dom Pančićeve omorike, stanište brojnih retkih i ugroženih vrsta, mesto gde se susreću prirodne lepote, kulturno nasleđe i ljudi koji vekovima žive u skladu sa prirodom. Tokom ovih 45 godina mnoge generacije stručnjaka, šumara, čuvara prirode, naučnika i zaposlenih ugradile su svoje znanje, trud i entuzijazam u očuvanje ovog neprocenjivog bogatstva. Zahvaljujući njima, Nacionalni park Tara je danas prepoznat kao primer uspešne zaštite prirode, održivog razvoja i odgovornog odnosa prema prirodnim resursima – rekao je Karaklić.

Foto: NP Tara

Istovremeno, dodao je, svesni su da je danas odgovornost veća nego ikada.

- Klimatske promene, očuvanje biodiverziteta i održivo korišćenje prirodnih resursa postavljaju pred nas nove izazove. Zato naša misija ostaje ista – da Taru sačuvamo za generacije koje dolaze, onakvu kakvu smo je nasledili, ili još bogatiju i lepšu – dodao je Karaklić.

Foto: NP Tara

Povodom jubileja predstavljena je monografija "Gljive Nacionalnog parka Tara". Na Tari je carstvo gljiva bilo nedovoljno istraženo i do pre pet godina bilo je zabeleženo više od 250 vrsta gljiva. U poslednjih pet godina tim koji je radio na monografiji istraživao je područje Tare i zabeležio 563 vrste gljiva, među kojima su jestive, lekovite, ali i veoma otrovne vrste.

- Monografija "Gljive Nacionalnog parka Tara" sadrži prikaz i opis 150 reprezentativnih vrsta sa vrhunskim fotografijama. Takođe, u devet poglavlja istaknuti su i značaj gljiva u ekosistemima, nutritivne vrednosti, lekovitost, otrovnost itd. Samim petogodišnjim istraživanjem, ali i nalazima prethodnih istraživanja, ukupno je zabeleženo 563 vrste. Od toga 15 zaštićenih, 5 strogo zaštićenih, 49 indikatora starih i očuvanih šumskih staništa. Detaljno je opisano 66 jestivih vrsta i 30 otrovnih – rekao je Karaklić.

On je dodao da su "kriterijumi za detaljno opisivanje 150 reprezentativnih vrsta bili zakonom zaštićene vrste u RS, vrste na crvenoj listi ugroženih vrsta različitih zemalja, vrste na globalnoj crvenoj listi ugroženih vrsta (IUCN organizacije), indikatori, vrste značajne za čoveka (jestive, lekovite, otrovne) i zanimljive sa ekološkog stanovišta".

Foto: NP Tara

U monografiji se mogu videti gljive različitih oblika i veličina sa još zanimljivijim imenima. Tu su, na primer, jestive gljive crni vrganj, lisičarka, smrčak, starac iz šume, borova koka koja raste uglavnom na boru i lekovita je, šumski hleb koji može da dostigne težinu i 20 kg i lekovit je, a tu je ljubičasta usnatica koja je nejestiva jer iz zemlje upija arsenik, kao i mnoge druge.

Istraživanje gljiva i izdavanje monografije finansijski je podržalo Ministarstvo zaštite životne sredine sa ukupno 1.900.000 dinara, a tim su činili zaposleni u NP Tara, stručnjaci sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i iz Gljivarskog društva Novi Sad.