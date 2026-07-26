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Dokaz da politika ravnomernog razvoja i brige o svakom čoveku daju konkretne rezultate na terenu stiže iz Mrčajevaca. Novi kilometri modernog asfalta u zaseoku Ilijak doneli su meštanima veću bezbednost, lakšu svakodnevicu i, ono što je najvažnije, razlog više da mlade porodice ostanu i grade svoju budućnost na dedovskim ognjištima.

Da država na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem jednako misli na svaki pedalj svoje teritorije – od velikih gradskih centara do najudaljenijih seoskih zaseoka – potvrđuje i ovaj projekat. Put dug kilometar i po, koji vodi ka čuvenom Spomeniku pesnika, meštani su, kako sami kažu, čekali decenijama. Danas je ta višedecenijska želja postala realnost.

Foto: RINA

Prvi prolazak novim asfaltom izmamio je osmehe na licima meštana, ali i dobro poznati srpski duh i poneku šalu.

- Fenomenalno! Može da se vozi i jedan na sat, a može i osamdeset pet. Kupio sam nove cipele i nije mi žao da idem uzbrdo, niti da igore - kažu za RINU meštani Mrčajevaca vidno raspoloženi zbog novog asfalta.

Svako dete i svaki čovek su podjednako važni

Foto: RINA

Ono što posebno raduje jeste činjenica da u ovom delu Mrčajevaca odrasta veliki broj dece. Zato ovaj put za lokalno stanovništvo ne predstavlja samo traku asfalta, već temelj stabilnije i sigurnije budućnosti. Ulaganjem u infrastrukturu na selu, šalje se jasna poruka – svako dete u Srbiji zaslužuje jednako dobre uslove za odrastanje, bez obzira na to gde živi.

- Za svakodnevni život nam mnogo znači, zbog dece, omladine, starijih koji idu kod lekara, odlaska na posao i poljoprivrede. Ovaj put smo zaista dugo čekali - iskreni su meštani.

Foto: RINA

Saradnja lokalne samouprave i države na delu

Primer Mrčajevaca pokazuje koliko je delotvorna politika decentralizacije i usmeravanja državnih sredstava direktno u potrebe običnog čoveka. Radovi na ovoj deonici uspešno se privode kraju, a iz lokalne samouprave poručuju da je ovo samo jedna u nizu investicija koje imaju za cilj da podignu kvalitet života u seoskim sredinama na najviši nivo.

- Investicija je vredna 22 miliona dinara, realizuje se uz podršku Vlade Srbije i Puteva Srbije, a naredne godine nastavljamo ulaganja u ovaj kraj Mrčajevaca - rekao je Miloš Stevanić, pomoćnik gradonačelnika Čačka.

Foto: RINA

Ka Pesničkom kamenu danas vodi novi, siguran put, a sa njim je stigla i nova nada da će život u jednom od najopevanijih srpskih sela biti još bezbedniji, lakši i bogatiji za sve generacije koje dolaze.