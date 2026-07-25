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Najpoznatiji hvatač zmija sa juga Vladica Stanković, predsednik "Udruženja" za zaštitu gmizavaca i životne sredine „Poskok“ iz Vladičinog Hana, danas je intervenisao u Vranju.

Iz zida jedne od prostorija u kući porodice Demirović, Vladica je izvukao otrovnicu. Zmija poskok uvuklase u zid između cigli.

"Poskok, evo ga, to je poskok, jedna od najvećih otrovnica u Evropi i Srbiji. Inače, ušla je kod porodice Demirović, Vranje. Prepoznatljiva po rogu na glavi, često to spominjem, i tim romboidima, cik-cak, kao što vidite, tako da mogu da budu bezbedni i bez brige, a mnogo su i uplašeni, kao što vidite. Ne plašite se, u redu je, eto rešili smo, da znate da nema problema“, naglasio je Vladica nakon intervencije.

„Hoćete da je izbacite, a otrovna je bila, jao, hvala Bogu što ste je izvukli, kako je ušla, ne ostavljam vrata otvorena“, samo su neka od pitanja uplašenih članova porodice Demirović.

Rekli smo da ćemo da rešimo problem. Nekad je nešto bilo, napravljen je neki propust, objasnio je Stanković.

I ovu intervenciju zabeležio je snimkom.