Slušaj vest

Dugoočekivana gradnja saobraćajnice sa kompletnom infrastrukturom, od raskrsnice sa Ulicom karlovačkih đaka do hotela na Čeratu u Sremskim Karlovcima, koji je u završnoj fazi, počela je nešto po potpisivanju ugovora između izvođača radova "Put-investa" i karlovačke opštine kao investitora, upriličenog početkom juna.

Prema onome što se na terenu moglo čuti, radovi teku po planiranoj dinamici. Prvo se podižu potporni zidovi i gradi atmosferska kanalizacija, a potom ostatak instalacija, jer one prolaze pored potpornih zidova. Tri se nalaze u blizini hotela, dok su preostala dva na trasi budućeg puta.

Kako saznajemo, saobraćajnica u toj novoj ulici na Dudari, koja je nazvana Nova 1, biće duga oko tri stotine metara. Izvođač radova ima obavezu da izgradi pored atmosferske i fekalnu kanalizaciju, te vodovodnu mrežu i saobraćajnicu, čiji nagib će biti 15 odsto, što je svojevrstan izazov za graditelje.

Saobraćajnica će biti, kako je prilikom potpisivanja ugovora o izvođenja radova rekao predsednik karlovačke opštine Dražen Đurđić, dvosmerna i imaće pešačku i biciklističku stazu, što će, kada se sve uzme u obzir, značajno unaprediti uslove za život stanovnika dog dela Sremskih Karlovaca.

Njena izgradnja obaveza je lokalne samouprave u toj velikoj investiciji sa učešćem stranog kapitala u Karlovcima. Njome će gosti hotala na Čeratu stizati do svog smeštaja.

Prvi čovek opštine za taj projekat rekao je da je jedan od četiri ključna infrastrukturna poduhvata koja se izvode ove godine u mestu.

- Nova 1 ulica vodi do budućeg hotela, koji je važna investicija za nas. Trebalo bi da bude gotova do kraja godine, a važna je za budući razvoj Sremskih Karlovaca zbog 150 mesta za smeštaj turista, kao i 150 zaposlenih. Završetkom hotela Karlovci će dobiti novi segment turizma, koji nisu do sada imali, a to je visoki turizam. Zajedno sa pristanom, to će biti pun pogodak u karlovačkom turizmu - rekao je tada Đurđić.

Hotel, koji su Karlovčani nazvali "Čeraton" zbog potesa na kom se gradi, osmislile se arhitekte iz Budimpešte kao velnes, kongresni i vinski hotel od gotovo 15.000 kvadrata s pogledom na Dunav. Gradnja je počela u martu 2023. godine, iako je planirano prema građevinskoj tabli, da se to dogodi godinu pre. Investitor je prvobitno bila mađarska kompanija "Szerémség Ingatlanfejlesztő Kft", ali je u međuvremenu došlo do izvesnih promena u vlasničkoj strukturi.