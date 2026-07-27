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Zbog izvođenja završnog sloja asfalta na državnom putu na deonici Sedlari – Debelo brdo – Rogačica, od utorka, 28. jula, do četvrtka, 30. jula, biće uvedena potpuna obustava saobraćaja za sva vozila. Obustava će važiti svakog dana u periodu od 7 do 17 časova.

- Za vreme radova saobraćaj će biti preusmeren na alternativni pravac: Valjevo – Osečina – Zavlaka – Krupanj – Mačkov kamen – Gračanica – Ljubovija – Rogačica, saopštili su nadležni.

Dodaju da će u narednom periodu radovi biti nastavljeni i na susednim deonicama ovog državnog puta, zbog čega se povremene potpune obustave saobraćaja u trajanju od jednog do tri dana mogu očekivati sve do 1. novembra 2026. godine.