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Zbog izvođenja završnog sloja asfalta na državnom putu na deonici SedlariDebelo brdoRogačica, od utorka, 28. jula, do četvrtka, 30. jula, biće uvedena potpuna obustava saobraćaja za sva vozila. Obustava će važiti svakog dana u periodu od 7 do 17 časova.

- Za vreme radova saobraćaj će biti preusmeren na alternativni pravac: Valjevo – Osečina – Zavlaka – Krupanj – Mačkov kamen – Gračanica – Ljubovija – Rogačica, saopštili su nadležni.

Dodaju da će u narednom periodu radovi biti nastavljeni i na susednim deonicama ovog državnog puta, zbog čega se povremene potpune obustave saobraćaja u trajanju od jednog do tri dana mogu očekivati sve do 1. novembra 2026. godine.

Kurir.rs/RINA

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