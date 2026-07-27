Zbog asfaltiranja državnog puta vozila neće moći da prolaze ovom deonicom od 7 do 17 časova, a saobraćaj će biti preusmeren na alternativni pravac.
Srbija
ZATVARA SE PUT NA TRI DANA! Počinju završni radovi na asfaltu kod Bajine Bašte, evo kuda će biti preusmeren saobraćaj
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Zbog izvođenja završnog sloja asfalta na državnom putu na deonici Sedlari – Debelo brdo – Rogačica, od utorka, 28. jula, do četvrtka, 30. jula, biće uvedena potpuna obustava saobraćaja za sva vozila. Obustava će važiti svakog dana u periodu od 7 do 17 časova.
- Za vreme radova saobraćaj će biti preusmeren na alternativni pravac: Valjevo – Osečina – Zavlaka – Krupanj – Mačkov kamen – Gračanica – Ljubovija – Rogačica, saopštili su nadležni.
Dodaju da će u narednom periodu radovi biti nastavljeni i na susednim deonicama ovog državnog puta, zbog čega se povremene potpune obustave saobraćaja u trajanju od jednog do tri dana mogu očekivati sve do 1. novembra 2026. godine.
Kurir.rs/RINA
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