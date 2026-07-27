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Nesvakidašnja turistička atrkacija u Svilajncu ovog leta obara sve rekorde posećenosti. Prirodnjački muzej ne privlači samo turiste, već i veliki broj đaka i članova studijskih grupa iz čitave Srbije i regiona.

Svake godine kroz ovaj jedinstveni muzej prođe preko 100.000 ljudi, a iz menadžemta kažu da bi ova godina zaista mogla biti rekordna po broju prodaih karata.

- Posetioce očekuje devet stalnih postavki, dino park sa replikama dinosaurusa u prirodnoj veličini, "kutak" za najmlađe, restoran, igraonica, autentični ambijent i mnogo znanja - rekli su za RINU u Priordnjačkom muzeju.

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Foto: RINA

Unutar modernog muzejskog kompleksa smenjuju se fascinantne priče o evoluciji – od replika skeleta dinosaurusa u "Vremeplovu", preko bogatih zbirki minerala, stena i eksponata iz svemira, pa sve do vernih prikaza biodiverziteta Srbije i afričke divljine.

Najveća atrakcija za najmlađe, ali i odrasle, svakako je prostrani "Dino park" na otvorenom sa preko 30 replika praistorijskih gmizavaca u prirodnoj veličini, kojim dominira model vulkana visok deset metara u koji se može ući, dok celokupan doživljaj upotpunjuju uređena dečja igraonica, restoran i suvenirnica.

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Foto: RINA

Posebnu pažnju privlači multimedijalna izložba, do sada neviđena na našim prostorima, a u pitanju je nova izložbena postavka "Vremeplov".

- Pratimo svetske trendove u muzejskom izlaganju, a ova izložba je jedna od najmodernijih izložbi u Srbiji ali i šire. Tu je najmodernija tehnologija za prikaz svih naučnih činjenica i eksponata i ta izložba se sastoji iz tri segmenta. Izložba predstavlja hronološki prikaz naše Planete od nastanka pa sve do danas - ističu u Prirodnjačkom muzeju.

Kurir.rs/RINA

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