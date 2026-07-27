"Jednog jutra kada sam šetala psa na klupici ispred naše zgrade videla sam knjige i iz nekog razloga to mi je bilo tako tužno, pogotovo kad sam videla Jesenjina, Prevera, "Hajduk Stanka" uz koju sam odrasla... To me motivisalo na napravim jednu objavu na Fejsbuku, prosto sam poslala poziv svim ljudima da mi kažu šta da radim sa tim knjigama", kaže ona.