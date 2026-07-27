SVE JE POČELO SLUČAJNO, OD PAR STARIH KNJIGA KOJE JE NEKO BACIO U ŽBUNJE: Kako je u Zaječaru nastala kućica za knjige koje mogu da se pozajme potpuno besplatno!
Slučajno spasene stare knjige, koje je neko ostavio u žbunju, začetak su prve mini biblioteke na otvorenom u Zaječaru.
Polica sa knjigama, koje se mogu pozajmiti potpuno besplatno, bez ikakve procedure, nalazi se na popularnom „ostrvcu“, u senci platana, objavila je zaječarska Zamedia.
Iako je ormarić postavljen ranije, prve knjige donela je Anđela.
"Jednog jutra kada sam šetala psa na klupici ispred naše zgrade videla sam knjige i iz nekog razloga to mi je bilo tako tužno, pogotovo kad sam videla Jesenjina, Prevera, "Hajduk Stanka" uz koju sam odrasla... To me motivisalo na napravim jednu objavu na Fejsbuku, prosto sam poslala poziv svim ljudima da mi kažu šta da radim sa tim knjigama", kaže ona.
Prema rečima Darinke Mihajlović, knjiga je živa kad je uzmete i čitate inače je mrtvo slovo na papiru.
Kurir.rs/Zamedia