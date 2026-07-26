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Tokom prošle godine podnet je manji broj tužbi građana protiv Grada Loznice radi naknade štete zbog ujeda pasa lutalica u odnosu na prethodne, navodi se u godišnjem izveštaju o radu Gradskog javnog pravobranilaštva za 2025. Lani je u radu bilo 45 parničnih predmeta radi naknade nematerijalne i materijalne štete koju su prouzrokovali psi lutalice.

Oštećene osobe podnele su 12 tužbenih zahteva lozničkom Osnovnom sudu radi naknade štete od lutalica, a iz prethodnih godina preneta su po istom osnovu 33 predmeta. Kako je navedeno, do kraja 2025. pravosnažno su rešene 24 tužbe, a u radu je ostao 21 predmet. Prosečno dosuđena naknada štete učinjene od pasa lutalica bila je 71.792 dinara, a prosečno dosuđeni troškovi parničnog postupka malo viši od 80.000 i u proseku su veći za 17.165 dinara u odnosu na 2024. Po tim osnovama Grad Loznica je pravosnažno obavezan na isplatu od ukupno 3,6 miliona dinara, što je za 651.000 više nego 2024. godine.

Pravobranilaštvo je u vansudskom postupku sa osobama kojima su štetu učinili psi nepoznatog vlasnika zaključilo 243 poravnanja, četiri više nego tokom 2024. Na osnovu zahteva za isplatu nematerijalne štete zaključeno je 170 poravnanja, a prosečan iznos isplaćen na ime nematerijalne štete je oko 34.800 dinara. Na osnovu zahteva za isplatu materijalne štete koju su pričinile lutalice na imovini građana zaključena su 73 poravnanja, a prosečno isplaćen iznos po tom osnovu je 48.426 dinara.

Foto: Kurir/T.Ilić

Po oba vida štete obaveze na teret grada su 9,4 miliona dinara, materijalne 5,92, a nematerijalne 3,53, što je za 1,94 miliona više nego prethodne godine. Pravobranilaštvo u izveštaju podseća da se zaključivanjem vansudskih poravnjanja postižu značajne uštede jer se izbegavaju troškovi parničnog postupka, koji su prošle godine prosečno iznosili 80.000 dinara po predmetu, a prosečan iznos isplaćivan na ime nematerijalne štete u vansudskom postupku od oko 34.800 znatno je niži od prosečno dosuđivane naknade štete u sudskom postupku koja je bila 71.792 dinara. Sva poravnanja zaključena su na osnovu odluka Komisije za utvrđivanje osnovanosti podnetih zahteva za naknadu štete koju je pre nekoliko godina formiralo Gradsko veće.

Loznica duže od četvrt veka ima prihvatilište za napuštene pse kapaciteta oko 200 mesta, a Služba za njihovo hvatanje radi redovno, ali zbog nedostatka mesta samo agresivni psi se sklanjaju sa ulice. Tokom prošle godine je zahvaljujući saradnji Prihvatilišta za pse i Udruženja za zaštitu napuštenih pasa "Nada za pse" iz Loznice, svoj dom pronašlo čak 72 psa. Uprkos svemu, višedecenijski problem traje i po osnovu tužbi i nadoknade nastalih šteta i dalje odlaze milionski iznosi iz gradske kase.