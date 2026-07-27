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Sakriven u senci najviših vrhova, u podnožju Kopaonika, tamo gde se planinski vazduh meša sa mirisom netaknutih bukovih i smrčevih šuma, krije se jedan od najlepših prizora koje priroda Srbije može da ponudi. Vodopad Jelovarnik, sa svojih impozantnih 71 metar visine, predstavlja raskošno remek-delo geomorfologije i jedan od najvećih vodopada u Srbiji.

On nije samo drugi po visini u zemlji, već je i svedočanstvo o divljoj, iskonskoj snazi vode koja vekovima kleše stene kopaoničkog podnožja. Svakodnevno oduševljava na desetine posetilaca koji se odluče na obilazak i nezaboravnu avanturu u prirodi.

- Ovi prizori zaista izgledaju nestvarno, kao da smo u raju. Obišao sam dosta mesta u Srbiji, ali ovako nešto nisam video. Vazduh miriše, šum vode smiruje, zaista prelepo i svakom bih preporučio da ovde dođe, kaže za RINU Ivan iz Čačka koji je prethodnih dana boravio na Kopaoniku.

1/4 Vidi galeriju Jelovarnik sa visinom od 71 metar jedan je od najvećih vodopada Foto: RINA

Ono što Jelovarnik čini jedinstvenim jeste njegova kaskadna struktura. Voda hladne i kristalno čiste Zaplaninske reke ne pada u jednom dahu. Ona se silovito ruši preko tri masivna stepenika, stvarajući zaglušujući, a istovremeno umirujući huk koji odzvanja gustim šumskim kompleksom.

Na nadmorskoj visini od preko 1.100 metara, ovaj prirodni fenomen deluje gotovo nestvarno, kao tajna lokacija otrgnuta iz bajke, svesno sakrivena od užurbanog sveta i masovnog turizma.

- Ceo lokalitet proglašen je za prirodni rezervat prve kategorije, i to sa razlogom. Za Jelovarnik je vezana i posebna ljubavna legenda. Naime, veruje se da ovaj vodopad ima moć da spoji srca zaljubljenih. Ako devojka odvede svog mladića do vodopada, on će joj se uskoro zavetovati na večnu ljubav, kažu meštani.

Okolina Jelovarnika je dom retkim biljnim i životinjskim vrstama, a gusta vegetacija oko samih kaskada stvara specifičnu mikroklimu. Čak i tokom vrelih letnjih dana, ovde vas dočekuje osvežavajući spoj vlage i planinske svežine.

Zeleni tepisi od mahovine koji prekrivaju okolne stene i kapljice vode koje se prelamaju na sunčevim zracima stvaraju vizuelni teatar koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Doći do Jelovarnika je posebna vrsta hodočašća za ljubitelje prirode. Pešačka staza koja vodi kroz šumu iz pravca Brzeća priprema vas za ono što sledi – kroz igru svetlosti i senki drveća, šum vode vas polako vodi ka cilju, sve dok se pred vama ne otvori veličanstven pogled na planinskog diva koji se strmoglavljuje u dubinu.