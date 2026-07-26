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Putevi Srbije saopštili su da je na pojedinim graničnim prelazima zadržavanje najviše do 50 minuta, za putnička vozila, pa do 240 minuta za teretna vozila.

Na graničnom prelazu Preševo, zadržavanje za putnička motorna vozila, na izlazu 20 minuta, na graničnom prelazu Gostun i Špiljane, zadržavanje za putnička motorna vozila, na izlazu i ulazu je 20 minuta, na graničnom prelazu Sremska Rača, zadržavanje za putnička motorna vozila, na ulazu je 30 minuta, na graničnom prelazu Gradina, zadržavanje za putnička motorna vozila na izlazu je 50 minuta.

Na graničnom prelazu Batrovci, zadržavanje za teretna motorna vozila na izlazu je 120 minuta, na graničnom prelazu Šid, zadržavanje za teretna motorna vozila na izlazu je 240 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila.

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