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Pripadnici Sektora za vanredne situacije, ukupno 13 vatrogasaca — spasilaca sa 6 vozila iz Vrsca, Panceva, Bele Crkve, Kovina i Alibunara, kao i osam članova Dobrovoljnog vatrogasnog društva, od jutros gase požar koji je izbio u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara.

Prema nezvaničnim saznanjimapožar je zahvatio borovu šumu i nisko rastinje na više od pet hektara, a jak vetar otežava gašenje vatrene stihije.

Zbog toga se u akciju gašenja uključuje i helikopter "Super puma" Helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova.

Nema ugroženih objekata, kao ni povređenih osoba.

Kurir.rs

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