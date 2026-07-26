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Duboko u netaknutoj prirodi planine Rogozne zabeležen je prizor koji potvrđuje koliko je ovo područje bogato divljim životinjama, a jedan takav prizor snimljen je nedavno.

Naime, kako se vidi na snimku jedne Instagram stranice, kroz šumski predio mirno se kretala medvedica u pratnji svojih mladunaca, pokazujući da je upravo ovaj kraj njihov prirodni dom.

Rogozna je poznata po očuvanim šumama i raznovrsnom životinjskom svetu. Na njenim prostranstvima obitavaju brojne vrste, među kojima su srne, divlje svinje, kornjače, različite ptice i mnoge druge životinje koje ovde pronalaze sigurno utočište.

Prirodno stanište

Iako ovakvi susreti kod mnogih izazivaju iznenađenje, stručnjaci i ljubitelji prirode ističu da prisustvo medveda na Rogozni nije ništa neobično. Upravo su guste šume i mirni planinski predeli njihovo prirodno stanište, u kojem žive daleko od gradske vreve.

Ovakvi prizori ujedno podsećaju sve posetioce da prirodu treba poštovati. Divljim životinjama nije preporučljivo prilaziti, pokušavati ih hraniti ili na bilo koji način uznemiravati, već ih posmatrati isključivo sa sigurne udaljenosti.