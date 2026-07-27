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Članovi Kulturno-umetničkih društava “Kolo” iz Obreža i “Dejan Miletić” iz Bačine učestvovali su na jubilarnom, 25. Nestija festivalu folklora “Crnomorski biseri”, koji je održan u bugarskim primorskim gradovima Sveti Vlas i Aheloj, na obali Crnog mora.

-Festival je okupio veliki broj folklornih ansambala i umetnika iz više evropskih zemalja, a učesnici su kroz igru, pesmu i tradicionalne običaje predstavili kulturno nasleđe svojih naroda. Završni deo festivala održan je u Aheloju, gde je priređen svečani gala koncert, nakon čega su svim učesnicima uručene nagrade i pehari za učešće na ovoj značajnoj međunarodnoj manifestaciji, izjavio je Nikola Petrović, portparol opštine Varvarin.

Poseban uspeh ostvarili su članovi KUD-a “Dejan Miletić” iz Bačine, koji su se našli među najuspešnijim učesnicima ovogodišnjeg festivala. Mlada članica ovog društva Lena Arsić proglašena je za mis festivala, dok je Jovan Jakovljević osvojio treće mesto u tradicionalnom nadigravanju, referiše koreograf Marko Rakić.