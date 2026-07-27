- Velika mi je čast što u okviru 55. Književne manifestacije “Pjesnička riječ na izvoru Pive” u Plužinama održan simpozijum posvećen mom pesničkom stvaralaštvu. Učešće je uzelo 16 izlagača među kojima su dva akademika, nekoliko profesora univerziteta, kao i nekoliko književnih kritičara i pesnika. Njihova izlaganja će biti objavljena u specijalizovanom zborniku radova koji će izaći iz štampe iduće godine, izjavio je Veroljub Vukašinović.