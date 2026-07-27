NAUČNI SKUP O PESNIČKOM STVARALAŠTVU: Veliko priznanje Veroljubu Vukašinoviću
U Plužinama (Piva), u okviru 55. manifestacije "Pjesnička riječ na izvoru Pive", održan je naučni skup o pesničkom stvaralaštvu istaknutog srpskog pesnika iz Trstenika Veroljuba Vukašinovića.
- Velika mi je čast što u okviru 55. Književne manifestacije “Pjesnička riječ na izvoru Pive” u Plužinama održan simpozijum posvećen mom pesničkom stvaralaštvu. Učešće je uzelo 16 izlagača među kojima su dva akademika, nekoliko profesora univerziteta, kao i nekoliko književnih kritičara i pesnika. Njihova izlaganja će biti objavljena u specijalizovanom zborniku radova koji će izaći iz štampe iduće godine, izjavio je Veroljub Vukašinović.
Učesnici skupa su bili: akademik Jovan Delić i akademik Siniša Jelušić, Milica Bakrač, Budimir Dubak, dr Radoje Femić, Milorad Durutović, dr Jelena Marićević Balać, dr Milena Kulić, Danijela Kovačević Mikić, Živojin Rakočević, Milutin Mićović, dr Predrag Jašović i Sava Radulović. Na skupu su pročitani i radovi dr Duška Babića, dr Jane Aleksić i dr Aleksandra Ćukovića, koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju.
Zbornik radova sa ovog naučnog skupa biće objavljen sledeće godine.