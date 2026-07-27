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Nakon što je pre samo nekoliko dana na jednom gradilištu u Novom Pazaru došlo do urušavanja potpornog zida, incident se ponovio i rano jutros, ali je ovaj put urušavanje zida direktno ugrozilo jednu porodičnu kuću koja se nalazi u nepsorednoj blizini.

Foto: RINA

- Obrušio se i deo porodične kuće uz gomilu zemlje. Na ovaj problem se već ukazivalo, ali izgleda uzalud. Osim ove jedne kuće ima još ugroženih stambenih objekata u kojima žive i deca. Užas šta se radi - kaže za RINU jedan od meštana.

00:10 Novi Pazar obrušavanje potpornog zida na gradilištu Izvor: RINA

Za sada nema informacija da li je u incidentu bilo povređenih, niti kolika je materijalna šteta.

Nadležne službe su još ranije obaveštene, ali niko se zvanično nije obraćao povodom ovog incdenta.

Meštani okolnih kuća sa zabrinutošću prate situaciju, s obzirom na to da postoji bojazan od daljeg pomeranja tla.