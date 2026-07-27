Slušaj vest

Nakon što je pre samo nekoliko dana na jednom gradilištu u Novom Pazaru došlo do urušavanja potpornog zida, incident se ponovio i rano jutros, ali je ovaj put urušavanje zida direktno ugrozilo jednu porodičnu kuću koja se nalazi u nepsorednoj blizini.

Novi Pazar gradilište obrušavanje
Foto: RINA

- Obrušio se i deo porodične kuće uz gomilu zemlje. Na ovaj problem se već ukazivalo, ali izgleda uzalud. Osim ove jedne kuće ima još ugroženih stambenih objekata u kojima žive i deca. Užas šta se radi - kaže za RINU jedan od meštana.

00:10
Novi Pazar obrušavanje potpornog zida na gradilištu Izvor: RINA

Za sada nema informacija da li je u incidentu bilo povređenih, niti kolika je materijalna šteta.

Nadležne službe su još ranije obaveštene, ali niko se zvanično nije obraćao povodom ovog incdenta.

Meštani okolnih kuća sa zabrinutošću prate situaciju, s obzirom na to da postoji bojazan od daljeg pomeranja tla.

(Kurir.rs/RINA)

Ne propustiteSrbijaSVE JE POČELO SLUČAJNO, OD PAR STARIH KNJIGA KOJE JE NEKO BACIO U ŽBUNJE: Kako je u Zaječaru nastala kućica za knjige koje mogu da se pozajme potpuno besplatno!
Screenshot 2026-07-26 132126.png
SrbijaZATVARA SE PUT NA TRI DANA! Počinju završni radovi na asfaltu kod Bajine Bašte, evo kuda će biti preusmeren saobraćaj
shutterstock_1405151714.jpg
SrbijaVARVARINCI USPEŠNO PREDSTAVILI SRPSKI FOLKLOR I TRADICIJU: Veliki uspeh KUD-a "Dejan Miletić" iz Bačine u Bugarskoj
Varvarinci u Bugarskoj 1.jpg
SrbijaOVO MESTO JE HIT LETA U SRBIJI! Redovi se ne smanjuju, posetioce čekaju džinovski dinosaurusi, vulkan u koji može da se uđe i "putovanje kroz vreme" (FOTO)
Screenshot 2026-07-26 123102.png