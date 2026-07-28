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Zbog planiranih radova na cevovodu visoke zone, potrošači u većem broju užičkih ulica ostaće bez vode u utorak, 28. jula, u periodu od 8 do 20 časova. Kako se navodi u obaveštenju, restrikcija će obuhvatiti Beogradsku ulicu, od Skojevskog parka do raskrsnice sa Ulicom Save Jovanovića, kao i donji deo Hajduk Veljkove ulice, odnosno potrošače koji se snabdevaju iz Beogradske.

- Takođe, vodu u ovom terminu neće imati ni stanari u Prijepoljskoj, Vojvode Bojovića, Ostroškoj, Verijskoj i Ulici Radoja Domanovića, kao ni u Ulici Dobrice Ćosića. Isključenje će pogoditi i Ulicu Miloša Božanovića, na potezu od raskrsnice sa Verijskom do raskrsnice sa Ulicom Save Jovanovića, Ulicu Rosulje od Beogradske do raskrsnice sa Dobrice Ćosića, kao i Ulicu Ljubomira Kaljevića. Takođe, suve slavine biće i u Ulici Save Jovanovića, i to od Beogradske do raskrsnice sa Ulicom Miloša Božanovića, saopšteno je iz nadležnog preduzeća.

Za potrebe građana biće obezbeđena cisterna sa pijaćom vodom, koja će biti postavljena u Beogradskoj ulici, u blizini prodavnice „Ozon”. Iz nadležnih javnih službi napominju da je plan isključenja podložan promenama usled eventualnih nepredvidivih komplikacija tokom samog izvođenja radova na terenu.

Kurir.rs/RINA

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