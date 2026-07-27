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Ugašen je požar u Specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara, potvrđeno je u vatrogasno-spasilačkoj brigadi Pančevo.

Kako je RTS-u potvrđeno u vatrogasno-spasilačkoj brigadi Pančevo, ugašen je požar koji je izbio juče u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara.

Vatrogasci su i dalje na terenu. U gašenju vatre pomogla je i kiša koja je noćas padala.

Foto: Instagram MUP printscreen

Uz vatrogasce iz Vršca, Pančeva, Bele Crkve, Kovina i Alibunara i dobrovoljnih vatrogasnih društava, u gašenju požara uključio se juče i helikopter "superpuma" helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, saopštio je Sektor za vanredne situacije MUP-a.

Vatra je zahvatila borovu šumu i nisko rastinje na površini većoj od pet hektara. Nije bilo ugroženih objekata, kao ni povređenih osoba.