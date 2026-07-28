Slušaj vest

Kako je naveo, na osnovu tih ugovora biće izrađen projekat za izgradnju otvorenih bazena sa pratećim objektima i projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju Tehničke škole sa dve fiskulturne sale u Zrenjaninu.

- Potpisivanjem ovih ugovora počinje rešavanje važnih infrastrukturnih pitanja u gradu od čega će korist imati mladi, sportisti, ali i građani Zrenjanina – kazao je Salapura.

Naime, zgrada u kojoj je smeštena Tehnička škola izgrađena je šezdesetih godina i u lošem je stanju, a izgradnjom novog kompleksa sa trideset učionica, specijalizovanim kabinetima, konferencijskom salom, ostalim prostorijama i sportskim salama stekli bi se kvalitetni uslovi za školovanje.

Kompleks otvorenih bazena

Kada je reč o kompleksu otvorenih bazena u planu je izgradnja bazena namenjenog za održavanje plivačkih i vaterpolo takmičenja, trenažnih procesa sportskih klubova, kao i za rekreativno plivanje. Uz to, biće izgrađeni i bazeni sa toboganima namenjeni prevashodno deci i mlađim korisnicima.

- Novac za projektovanje zatvorenog bazena obezbeđen je ranije, a dobijanje građevinske dozvole očekuje se na jesen ove godine – rekao je gradonačelnik Salapura.