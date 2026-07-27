Slušaj vest

Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“ objavila je na društvenim mrežama da je jedan sugrađanin, šetajući gradom, pronašao plavi dečji novčanik i odlučio da ga odnese upravo u biblioteku.

Kako je ispričao zaposlenima, znao je kome novčanik pripada, jer se u njemu nalazila članska karta biblioteke.

„Znam da ga je izgubio Aleksa, unutra je članska kartica biblioteke“, rekao je pošteni pronalazač prilikom predaje novčanika.

Zahvaljujući tome, novčanik je veoma brzo vraćen malom Aleksi, a on i njegova sestra nastavili su svoju posetu biblioteci i odabrali knjige koje će im ulepšati letnji raspust.

Iz Gradske narodne biblioteke „Žarko Zrenjanin“ poručuju da je ovo samo još jedan od razloga zbog kojih vredi biti član biblioteke.

„Iz milion i dva razloga je dobro i važno biti član biblioteke, reći će vam to i Aleksa“, naveli su iz ove ustanove.

Biblioteka je ovom prilikom podsetila i da sva deca do deset godina imaju pravo na besplatno članstvo, pozivajući najmlađe da iskoriste tu mogućnost i leto provedu uz dobru knjigu.

Kurir.rs/Dnevnik.rs

Ne propustiteSrbijaMLADI BOKSERI IZ KRAGUJEVCA PRONAŠLI NOVČANIK S 500 EVRA! I nisu stali dok ga nisu vratili! Klub ponosan na njih
kragujevac-panorama.jpg
DruštvoCELU PENZIJU ZABORAVILA NA KLUPI Penzionerku Veru iz Bačke Palanke uhvatila panika, a onda se javio Nenad! Pogledajte lice poštenja, nije hteo da uzme ni dinara
pošteni nalazač bačka palanka 2.jpg
DruštvoSRBIN SEO NA KLUPU PA NASRED PUTA UGLEDAO TUĐ MOBILNI! I zvoni! Javi se on, ali ovakav rasplet događaja nije očekivao: "I sad se pitam, vredi li pomagati?"
transfer.jpg
BeogradBRUKA NA BANOVOM BRDU: Sramni snimak kruži mrežama! Ženi ispalo 18.000, muškarac prošao pored nje, pokupio i samo nastavio dalje! (FOTO)
pare 1.jpg
DruštvoOvo vraća veru u ljude! Ratni veteran izgubio novčanik, ujutru došao na parking i zatekao sjajnu scenu: Evo šta sada traži
Muškarac podiže izgubljeni novčanik sa trotoara
Društvo10.000 EVRA DAJE KO MU NAĐE TORBICU IZGUBLJENU U CRNOJ GORI U KOJOJ JE BILO 5.000?! I ima samo 1 uslov! Šok-objava (FOTO)
shutterstock-2063483507-copy.jpg