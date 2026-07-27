Hteo da vrati čoveku novčanik pa mu napravio problem u policiji

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Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“ objavila je na društvenim mrežama da je jedan sugrađanin, šetajući gradom, pronašao plavi dečji novčanik i odlučio da ga odnese upravo u biblioteku.

Kako je ispričao zaposlenima, znao je kome novčanik pripada, jer se u njemu nalazila članska karta biblioteke.

„Znam da ga je izgubio Aleksa, unutra je članska kartica biblioteke“, rekao je pošteni pronalazač prilikom predaje novčanika.

Zahvaljujući tome, novčanik je veoma brzo vraćen malom Aleksi, a on i njegova sestra nastavili su svoju posetu biblioteci i odabrali knjige koje će im ulepšati letnji raspust.

Iz Gradske narodne biblioteke „Žarko Zrenjanin“ poručuju da je ovo samo još jedan od razloga zbog kojih vredi biti član biblioteke.

„Iz milion i dva razloga je dobro i važno biti član biblioteke, reći će vam to i Aleksa“, naveli su iz ove ustanove.

Biblioteka je ovom prilikom podsetila i da sva deca do deset godina imaju pravo na besplatno članstvo, pozivajući najmlađe da iskoriste tu mogućnost i leto provedu uz dobru knjigu.