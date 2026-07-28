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Na društvenim mrežama se pojavila neobična i razočaravajuća vest sa čelarevske plaže. Naime, sa dečijeg igrališta na plaži nedavno je ukraden tobogan, koji je služio za igru najmlađih posetilaca tokom vrelih letnjih dana.

Ovaj vandalizam je na svom Fejsbuk profilu podelila Vlasta Snjida, koju Čelarevljani već dobro znaju po tome što zajedno sa svojim prijateljima godinama unazad, na dobrovoljnoj bazi, predvodi akcije uređivanja i održavanja čelarevske plaže. Tobogan je nestao u periodu između 6. i 12. jula, ali je njegov nestanak tek nedavno zvanično primećen i potvrđen. Jedan prijatelj je primetio da ga nema.