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Roman "Sto posto tuđa posla" Olivere Zulović, u izdanju "Kreativnog centra", uvršten je u uži izbor za regionalnu književnu nagradu "Mali princ", koja se dodeljuje u okviru Međunarodnog dečjeg festivala "Vezeni most", saopštili su izdavači.

Kako se ističe, za nagradu, koja se dodeljuje 23. put, konkurišu najbolja dela za decu i mlade objavljena tokom prethodne godine u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji.

Među ovogodišnjim kandidatima su i knjige koje su već nagrađene najuglednijim nacionalnim književnim priznanjima, među kojima je i roman "Sto posto tuđa posla", dobitnik Nagrade "Dušan Radović" za 2025. godinu.

Selektorka za Srbiju dr Tijana Tropin izdvojila je roman o dečacima Danilu i Gruboru, koji istražuju trovanje mačaka u svom kraju, ali tokom potrage otkrivaju mnogo više od odgovora na jednu misteriju.

Kako je navedeno, roman govori o prijateljstvu, odrastanju, porodičnim odnosima i odgovornosti prema drugima, podstičući mlade čitaoce da razmišljaju o tome gde prestaju "tuđa", a počinju naša posla.

Dobitnik nagrade "Mali princ" biće proglašen na završnoj večeri 23. Međunarodnog dečjeg festivala "Vezeni most", koji će biti održan od 14. do 17. oktobra 2026. godine u Tuzli i drugim gradovima Tuzlanskog kantona.

Tri izdanja "Kreativnog centra" do sada su osvojila nagradu "Mali princ" - "Ovo je najstrašniji dan u mom životu" Jasminke Petrović 2007. godine, "Cipela na kraju sveta" Dejana Aleksića 2015. i roman "Leto kada sam naučila da letim" Jasminke Petrović 2016. godine, navedeno je u saopštenju.