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Snažno nevreme praćeno obilnim pljuskom zahvatilo je popodne Čačak i njegovu okolinu, stvarajući ogromne probleme vozačima na ključnim saobraćajnicama.

Posebno kritična situacija zabeležena je u mestu Pakovraće, u neposrednoj blizini uključenja na auto-put "Miloš Veliki". Zbog nezapamćene provale oblaka i ogromne količine vode koja se sručila na kolovoz, vidljivost je smanjena na minimum.

Vozači koji su se zatekli na ovoj deonici primorani su da drastično smanje brzinu i kreću se uz maksimalan oprez, dok pojedini zbog nepreglednosti privremeno zaustavljaju svoja vozila pored puta.

Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i obavezno uključe svu svetlosnu signalizaciju dok grmljavinsko nevreme ne prođe.

Vremenska prognoza za večeras

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je za večeras pljuskove sa grmljavinom na jugu i severu zemlje.

- Do kraja dana u većini predela malo do umereno oblačno i suvo. Na jugu i jugoistoku promenljivo još ponegde sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a kasnije uveče na severu i severozapadu uz povećanje oblačnosti, mestimično je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab, na severu i istoku i umeren, pretežno severozapadni i zapadni - navodi se u najnovijoj najavi RHMZ.

Kurir.rs/Rina

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