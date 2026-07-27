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Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je prvo žarište boginja ovaca i koza u selu Nosoljin, kod Raške, gde je eutanazirano 67 ovaca i 60 jagnjadi. Sumnja se da je bolest uneta švercom. Na terenu su intezivirane kontrole veterinara, a zasada, novi slučajevi na tom području nisu zabeleženi.

Radoje Babić, vlasnik ovaca nije hteo pred kamere. Kaže da je muka dovoljna. Tvrdi da ovce nije nabavljao sa Kosmeta i da ne zna odakle bolest u stadu. Meštani kažu da nema bojazni, ali da su na oprezu.

Meštani su zbunjeni, jer se do sada nisu susretali sa ovom bolešću. Nadaju se da se zara neće širiti.

Prethodni slučajevi registrovani su tokom septembra i oktobra 2025. godine, kada su zabeležena ukupno tri izolovana žarišta u dva Raščanska sela: Beocima i Brvenici. Tada je eutanazirano 49 životinja. Pre epidemije iz septembra 2025. godine, boginje ovaca i koza smatrale su se iskorenjenom bolešću u Srbiji, a poslednji zvanično zabeleženi slučajevi u bivšoj Jugoslaviji datiraju iz 1955. godine. Bolest se manifestuju u nekoliko faza, a prvi simptomi se uočavaju nakon inkubacije koja traje do 14 dana. Bolest najteže pogađa jagnjad i jarad.

"Istog dana u cilju ustanovljavanja raširenosti bolesti sproveli smo epidemiloška istraživanja na terenu u zoni naričito ugroženog područja oko zaraženog žarišta, sa nekih petnaestak gazdinstava gde smo praktično popisali 500 životinja. Sve veterinarske stanice su u kontaktu sa vlasnicima životinja, držaocima ovaca i koza na terenu. Čovek ne može da oboli, to nije bolest, koja je značajna u patologiji“, naglašava Zoran Debeljak iz Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu.

Ministar Glamočić potvrdio je da za sada nema novih sumnji na nova žarišta u okolini, ali da se aktivno posmatraju gazdinstva koja su potencijalno bila u kontaktu sa zaraženim stadom.

"Da sprečimo da se ova bolest raši, da ne napravi veću ekonomsku štetu. Mi smo ovo imali pre godinu dana ista, brzom akcijom i sinhronizacijom gde smo uključili i vojsku i policiju da nadziru te ilegalne prelaze, da nam se ne desi još koji ilegalni trasnsport, jer može da ugrozi izvoz jagnjadi i ovaca, koji smo otvorili posle dugo vremena i prema Alžiru, Libiji i Izraelu i upravo se pripremaju nove ture jagnjadi za izvoz krajem septembra. Verujem da ćemo se do tada rešiti ovog virusa“, ističe ministar.

Ministarstvo i nadležni uputili su oštar apel svim stočarima da budu savesni, da ne kupuju i ne premeštaju stoku bez odobrenja veterinara, kao i da odmah prijave svaku sumnjivu promenu na životinjama.