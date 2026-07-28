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Zbog povećanog broja odraslih formi komaraca na teritoriji grada, koje mogu biti prenosioci pojedinih zaraznih bolesti, u četvrtak, 30. jula, biće sprovedena akcija suzbijanja komaraca na više lokacija u Čačku.

- Tretman će biti izveden uređajima iz vozila, sa zemlje, u periodu od 19 do 22 časa, a obuhvatiće uže gradsko jezgro, prostor Sportskog centra "Mladost", kao i priobalje Zapadne Morave, na potezu od Međuvršja do Katrge i Goričana, sa leve i desne strane reke. Tokom tretmana koristiće se preparati koji prema navodima nadležnih, nisu štetni za ljude i toplokrvne organizme - potvrđeno je za RINU u lokalnoj samoupravi.

Iz nadležnih službi upućen je i apel pčelarima da na vreme preduzmu mere zaštite pčelinjih društava.

Ukoliko košnice nije moguće izmestiti iz zone tretmana, preporučuje se da pčele budu zatvorene tokom noći uoči zaprašivanja, da ventilacioni otvori ostanu otvoreni, da se u hranilice sipa čista pijaća voda, polijetališta suze zaštitnim rešetkama kako bi se sprečilo izletanje pčela, a u slučaju visokih temperatura košnice rashlađuju vodom. Nakon završetka tretmana, preporučuje se i pranje poletnih dasaka čistom vodom, dodaju u lokalnoj samoupravi.

Nadležni takođe apeluju na građane da imaju razumevanja tokom izvođenja tretmana, koji predstavlja redovnu meru zaštite javnog zdravlja i suzbijanja populacije komaraca.