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U naselju Poljane kod Obrenovca izbio je požar na krovu jedne porodične kuće koja u trenutku incidenta nije bila nastanjena,

pošto njen vlasnik živi u Velikom Borku.

Prema neuvaničnim informacijama sumnja se da je vatra izbila usled udara groma.

Budući da u kući nije bilo nikoga, u požaru nije bilo povređenih.