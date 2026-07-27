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U naselju Poljane kod Obrenovca izbio je požar na krovu jedne porodične kuće koja u trenutku incidenta nije bila nastanjena,
pošto njen vlasnik živi u Velikom Borku.

Prema neuvaničnim informacijama sumnja se da je vatra izbila usled udara groma.

Budući da u kući nije bilo nikoga, u požaru nije bilo povređenih.

Na teren su ubrzo stigle vatrogasno-spasilačke ekipe koje su požar najpre stavile pod kontrolu, a zatim ga u potpunosti ugasile.

Kurir/Republika

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