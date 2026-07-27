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Veliki požar na niskom rastinju izbio je večeras u blizini Futoga, a gust dim vidljiv je i iz sremskog dela Novog Sada.

Na terenu su pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica koji rade na lokalizaciji požara. Za sada nije poznato kolika je površina zahvaćena vatrom, niti šta je uzrok izbijanja požara, ali zbog buktinje se veliki gusti dim prostire na sve strane.

Više informacija očekuje se nakon intervencije nadležnih službi.

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