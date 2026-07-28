Blaževo je kao jedno od okolnih sela bilo na udaru razornog zemljotresa koji je pogodio Kopaonik 18. maja 1980. kao jedan od najjačih zemljotresa u Srbiji ikad.
Srbija
ZALJULJALA SE SRBIJA U GLUVO DOBA NOĆI: Registrovan zemljotres u delu zemlje koji je 1980. pretrpeo razoran udar kakav se ne pamti
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Aparati Seizmološkog zavoda Srbije registrovali su rano jutros, u 2.14 sati, zemljotres od 2 stepena po Rihteru u mestu Blaževo.
Reč je o slabom potresu.
Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen
Blaževo je naselje u Srbiji u opštini Brus, u Rasinskom okrugu. Nalazi se na obroncima Kopaonika, sa 83 stanovnika prema popisu iz 2022. godine. Ovo mesto predstavlja lokalni centar ovog dela planine, a u njemu se nalazi i nastavno-naučna baza Geografskog fakulteta u Beogradu.
Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije
Podsetimo, Blaževo je bilo na udaru razornog zemljotresa koji je pogodio Kopaonik 18. maja 1980. kao jedan od najjačih zemljotresa u Srbiji ikad.
Interesantan je i podatak Seizmološkog zavoda Srbije da je u toku 2011. godine, u regionu Kopaonika, registrovano 59 zemljotresa.
Kurir.rs/Seismo.gov.rs
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