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Aparati Seizmološkog zavoda Srbije registrovali su rano jutros, u 2.14 sati, zemljotres od 2 stepena po Rihteru u mestu Blaževo.

Reč je o slabom potresu.

Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

Blaževo je naselje u Srbiji u opštini Brus, u Rasinskom okrugu. Nalazi se na obroncima Kopaonika, sa 83 stanovnika prema popisu iz 2022. godine. Ovo mesto predstavlja lokalni centar ovog dela planine, a u njemu se nalazi i nastavno-naučna baza Geografskog fakulteta u Beogradu.

Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije

Podsetimo, Blaževo je bilo na udaru razornog zemljotresa koji je pogodio Kopaonik 18. maja 1980. kao jedan od najjačih zemljotresa u Srbiji ikad.