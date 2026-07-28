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Ekipe niške Hitne pomoći zbrinule su pešaka i motociklistu koji su povređeni u dva odvojena udesa koja su se u protekla 24 časa dogodila na području grada.

Prema rečima lekara, pešak je oboren u Vardarskoj ulici i prebačen je u Urgentni centar sa povredama glave i nogu, a motociklista je oboren u Ulici Branka Krsmanovića i u Urgentni centar prebačen je sa povredama glave.

Lekari niške Hitne pomoći apelovali su na povećan oprez svih učesnika u saobraćaju i istakli da se taj apel naročito odnosi na pešake i motocikliste.

"U poslednje vreme često se dešavaju saobraćajne nezgode i gotovo svakog dana imamo povređene pešake i motocikliste", kazali su.

Apelovali su na vozače motocikala da obavezno nose kacigu i da posebno budu oprezni u raskrsnicama.