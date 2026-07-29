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Međunarodni festival folklora ESTAM počinje danas u Kragujevcu i do 1. avgusta okupiće ansamble iz Srbije, Severne Makedonije, sa Kipra i iz afričke države - Kraljevine Esvatini.

Kako su najavili organizatori iz kragujevačkog Studentskog kulturnog centra i Akademskog folklornog ansambla "Svetozar Marković", manifestacija će osim u tom gradu, biti održana i u Svilajncu i u Drvengradu na Mećavniku.

Svečano otvaranje festivala najavljeno je za 19 časova kada će kroz pešačku zonu u centru Kragujevca proći defile učesnika.

Od 20 časova na Trgu vojvode Radomira Putnika i od 22.30 na Letnjoj sceni Studentskog kulturnog centra, biće održani koncerti.

Pored nastupa folklornih ansambala, organizatori su pripremili i radionice tradicionalnih igara, kao i radionicu grnčarije namenjenu deci a ulaz na sve koncerte i radionice je besplatan.

Program festivala nastavlja se 30. jula u Svilajncu, gde će od 21 čas, na Trgu Stevana Sinđelića, biti održan koncert folklora, dok će se narednih dana festivalske aktivnosti odvijati i u Drvengradu na Mećavniku.

Kragujevački ESTAM je deo Međunarodnog saveta organizatora festivala folklora i tradicionalne kulture (CIOFF), osnovanog 1970. godine u Francuskoj.