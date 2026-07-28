Slušaj vest

Nekada simbol zajedništva i solidarnosti, omladinske radne akcije i danas okupljaju mlade sa istom idejom - da zajedničkim radom urede prostor koji će koristiti čitava zajednica.

U Novom Pazaru počela je Omladinska radna akcija Novi Pazar 2026, koja je okupila oko 150 učesnika iz Srbije, zemalja regiona i Turske, a ovogodišnji zadatak akcijaša je uređenje pazarske plaže na jezeru Gazivode u naselju Ribariće.

Tradicija omladinskih radnih akcija u Novom Pazaru nastavljena je i ove godine, a osim rada na uređenju javnog prostora, cilj akcije je i međusobno upoznavanje mladih, razmena iskustava i negovanje duha zajedništva koji je decenijama bio zaštitni znak ovakvih okupljanja.

1/15 Vidi galeriju ORA Novi Pazar 2026 Foto: Youtube Printscreen/RTV Novi Pazar

Dan počinje fiskulturom, a završava se druženjem

Organizacija dana prati nekadašnji koncept omladinskih radnih akcija. Učesnici borave u akcijaškom kampu, dan započinju zajedničkom fiskulturom i podizanjem zastave, nakon čega odlaze na radnu trasu.

Po završetku radnog dela dana organizovane su sportske i kulturno-zabavne aktivnosti, koje služe da se učesnici međusobno upoznaju i druže.

Ovogodišnji radovi usmereni su na uređenje pazarske plaže na jezeru Gazivode u naselju Ribariće, kako bi prostor bio prijatniji i funkcionalniji za sve koji ga koriste. Na taj način učesnici ostavljaju konkretan doprinos lokalnoj zajednici, uređujući prostor koji će nakon završetka akcije koristiti građani i posetioci.

Foto: Youtube Printscreen/RTV Novi Pazar

Iskusni akcijaši prenose iskustvo mlađima

Pored mladih učesnika, i ove godine u Novom Pazaru prisutni su veterani omladinskih radnih akcija, koji svoje iskustvo prenose novim generacijama.

Nakon povratka sa trase slede ostale sportske i kulturno-zabavne aktivnosti gde se mladi druže i upoznaju, a pored mladih i ove godine u Novom Pazaru su i stariji veterani, iskusni akcijaši, a rukovođenje ovogodišnjom ORA, odnosno omladinskom radnom akcijom i ove godine povereno je Ljiljani Kostić, komandantkinji koja i sama ima bogato iskustvo u radnim akcijama širom bivše Jugoslavije.

Foto: Youtube Printscreen/RTV Novi Pazar

Akcija traje do kraja jula

Ovogodišnja Omladinska radna akcija u Novom Pazaru traje do 30. jula, a za to vreme učesnici će nastaviti radove na uređenju pazarske plaže, uz svakodnevne sportske, kulturne i društvene aktivnosti koje prate tradicionalni koncept akcijaškog života.

Mladi koji su došli iz Turske su potomci naših ljudi, svojih deda i baba, koji su 1960-ih iz SFRJ odlazili u Tursku i oduševljeni su jer u Turskoj toga nema, ovakvog načina rada i druženja.