Društvo za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova do 1918. – Loznički odred, povodom 112. godišnjice bitke na Ceru, organizuje jedanaesti ''Marš na Cer'', koji će biti održan 9. avgusta. Prema informacijama iz Organizacionog odbora marša, poziv da se priključe ovogodišnjem pešačenju od Loznice do Tekeriša upućen je pojedincima i grupama građana koji poštuju svoju istoriju.

Već tradicionalno, okupljanje je u sedam sati ujutro ispred Crkve Pokrova Presvete Bogorodice, odakle će učesnici krenuti ka Tekerišu stazom Lozničkog odreda iz 1914. godine, dugom 34 kilometra. Kretaće se ka Lipničkom Šoru, pa preko Kozjaka, Gornjeg Dobrića, Jadranske Lešnice, Joševe, Kamenice, Miline i Trbosilja do slavnog Tekeriša. Na cilju će položiti cveće ispred spomenika palim junacima iz bitke na Ceru. Marš traje oko devet sati, sa usputnim pauzama, tako da bi učesnici u Tekerišu trebalo da budu oko 16 časova, ali to najviše zavisi od vremenskih uslova i tempa hoda. Do sada ima prijava iz Beograda, Novog Sada, Niša, Valjeva, Sremske Mitrovice, Zemuna, Bijeljine, Milića, a raduje što se ove godine javio veliki broj mladih, veći nego ijedne prethodne. Inače, prošle godine je po izuzetno teškim uslovima i temperaturi koja se približila četrdesetom podeljku, bilo oko četiri stotine učesnika marša. Organizatori ističu da prijave učesnika obavezne, a oni koji bi da koračaju stazom Lozničkog odreda zainteresovani mogu se prijaviti na mejlom: mars.na.cer.loznica@gmail.com, ili telefonom na brojeve: 064/485-60-06, ili 062-128-28-28.