Na prevoju Čestobrodica došlo je do incidenta kada su gajbice sa pivom ispale iz kamiona, otežavajući saobraćaj na ovoj deonici.
Srbija
REKA PIVA I SRČA NA KOLOVOZU! Drama na poznatom prevoju: Kamion izgubio teret, vozila mile – vozačima upućeno hitno upozorenje (VIDEO)
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Na prevoju Čestobrodica danas je došlo do incidenta kada su iz teretnog kamiona ispale gajbice sa pivom i rasule se po kolovozu, zbog čega je saobraćaj na ovoj deonici otežan.
Prema prvim informacijama, veći broj gajbica završio je na putu, a staklene flaše su se razbile i rasule po kolovozu, što je dodatno otežalo prolazak vozila.
Na licu mesta su nadležne službe koje uklanjaju rasuti teret i čiste put, kako bi saobraćaj što pre bio normalizovan.
Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje prilikom prolaska ovom deonicom, kao i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije.
Za sada nema informacija o povređenima, a okolnosti pod kojima je došlo do ispadanja tereta biće utvrđene nakon uviđaja.
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