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Na prevoju Čestobrodica danas je došlo do incidenta kada su iz teretnog kamiona ispale gajbice sa pivom i rasule se po kolovozu, zbog čega je saobraćaj na ovoj deonici otežan.

Prema prvim informacijama, veći broj gajbica završio je na putu, a staklene flaše su se razbile i rasule po kolovozu, što je dodatno otežalo prolazak vozila.

Na licu mesta su nadležne službe koje uklanjaju rasuti teret i čiste put, kako bi saobraćaj što pre bio normalizovan.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i strpljenje prilikom prolaska ovom deonicom, kao i poštovanje privremene saobraćajne signalizacije.

Za sada nema informacija o povređenima, a okolnosti pod kojima je došlo do ispadanja tereta biće utvrđene nakon uviđaja.

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