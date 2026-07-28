Na putnom pravcu između Ljubičevca i Kamenice izbio je požar. Vatrogasci su na terenu kako bi lokalizovali i ugasili vatru.
Srbija
APEL VOZAČIMA! GORI NA PUTU KA KLADOVU, VATROGASCI SE RASPOREDILI PO CELOJ DEONICI Saobraćaj otežan, pokušavaju da obuzdaju buktinju! Ne vidi se prst pred okom
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Na putnom pravcu između Ljubičevca i Kamenice, u smeru ka Kladovu, danas je izbio požar, zbog čega su na teren upućene vatrogasno-spasilačke ekipe.
Pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica angažovani su na lokalizaciji i gašenju vatre, dok se istovremeno preduzimaju sve mere kako bi se sprečilo dalje širenje požara.
Vozačima koji prolaze ovom deonicom savetuje se dodatni oprez, smanjenje brzine i poštovanje uputstava nadležnih službi, s obzirom na to da dim i prisustvo interventnih vozila mogu otežavati odvijanje saobraćaja.
Za sada nema informacija o povređenima, niti je poznat uzrok izbijanja požara. Više detalja biće poznato nakon završetka intervencije i uviđaja nadležnih službi.
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