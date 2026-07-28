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Na putnom pravcu između Ljubičevca i Kamenice, u smeru ka Kladovu, danas je izbio požar, zbog čega su na teren upućene vatrogasno-spasilačke ekipe.

Pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica angažovani su na lokalizaciji i gašenju vatre, dok se istovremeno preduzimaju sve mere kako bi se sprečilo dalje širenje požara.

Vozačima koji prolaze ovom deonicom savetuje se dodatni oprez, smanjenje brzine i poštovanje uputstava nadležnih službi, s obzirom na to da dim i prisustvo interventnih vozila mogu otežavati odvijanje saobraćaja.