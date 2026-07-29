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Opštinski štab za vanredne situacije u Rumi doneo je naredbu o sprovođenju hitnih preventivnih mera radi sprečavanja širenja afričke kuge svinja, kojom je zabranjena prodaja stoke na predstojećem Rumskom vašaru, koji će biti održan 1, 2. i 3. avgusta.

Prema donetoj naredbi, tokom trajanja vašara neće raditi stočna pijaca, odnosno biće zabranjena prodaja stoke. Istovremeno je zabranjeno organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja.

Pored toga, zabranjena je i prodaja hrane životinjskog porekla, kao i hrane za životinje van registrovanih poslovnih prostora.

Foto: Kurir/D.Š.

Ove mere donete su preventivno, kako bi se sprečilo širenje afričke kuge svinja i zaštitio stočni fond na teritoriji opštine Ruma.

Štab za vanredne situacije apelovao je na građane, poljoprivredne proizvođače i uzgajivače svinja da poštuju donete mere i preporuke nadležnih službi.

- Samо odgovornim ponašanjem i doslednim sprovođenjem propisanih mera moguće je sprečiti dalje širenje bolesti i sačuvati zdravlje životinja - poručuju iz Štaba.

Foto: Kurir/D.Š.

Kontrolu sprovođenja naredbe tokom održavanja Rumskog vašara vršiće nadležne inspekcijske službe u saradnji sa Policijskom stanicom Ruma i JP "Komunalac".

Afrička kuga svinja je veoma zarazna virusna bolest koja pogađa domaće i divlje svinje. Ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi, ali izaziva velike ekonomske štete u stočarstvu zbog visokog mortaliteta životinja i neophodnih mera za suzbijanje bolesti.