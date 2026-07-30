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U porti Hrama Svetog arhangela Gavrila u Gornjem Ribniku, kod Trstenika, svečano su održani sedmi po redu Miholjski susreti sela u opštini Trstenik. Manifestacija, posvećena očuvanju tradicije, negovanju kulturnog nasleđa i jačanju seoske zajednice, okupila je veliki broj meštana, učesnika i gostiju.

Miholjski susreti sela održani su uz podršku Ministarstva za brigu o selu, čime je još jednom potvrđen značaj ulaganja u razvoj i očuvanje života na selu. Manifestaciju je svečano otvorila sekretar Ministarstva za brigu o selu, Snežana Petrović, koja je istakla značaj ovakvih događaja za očuvanje tradicije, povezivanje ljudi i unapređenje kvaliteta života u seoskim sredinama.

Tokom manifestacije posetioci su uživali u bogatom kulturno-umetničkom programu, predstavljanju narodnih običaja, tradicionalnih igara i domaćih proizvoda, čime su Miholjski susreti još jednom potvrdili svoju ulogu u očuvanju identiteta i promociji sela kao mesta zajedništva i tradicije.

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