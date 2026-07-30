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Na prvoj Evropskoj olimpijadi iz veštačke inteligencije – EUROAI 2026, u Klužu, u Rumuniji, Matematičku gimnaziju iz Beograda predstavljali su učenik Jovan Kulezić i profesor Miloš Arsić, koji je bio vođa tima Srbije, saopštila je ova obrazovna ustanova.

Jovan Kulezić ostvario je zapažen rezultat i zauzeo 38. mesto u ukupnom plasmanu, u konkurenciji oko 100 učenika iz 24 evropske države i četiri gostujuće zemlje.

Posebno priznanje pripalo je profesoru Matematičke gimnazije Milošu Arsiću, koji je izabran za člana Međunarodnog komiteta za organizaciju olimpijada iz veštačke inteligencije. Ovo prestižno imenovanje predstavlja priznanje njegovom dosadašnjem radu i doprinosu razvoju takmičenja, ali i značajan uspeh za Srbiju i Matematičku gimnaziju, koja je dobila svog predstavnika u telu zaduženom za dalji razvoj i unapređenje Evropske olimpijade iz veštačke inteligencije.

Pored Jovana Kulezića, tim Srbije činili su Andrej Tetkić iz Elektrotehničke škole "Mihajlo Pupin" u Novom Sadu, Dimitrije Radočaj iz Gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu i David Ninkov iz Tehničke škole "Mihajlo Pupin" u Kuli. Najuspešniji član našeg tima bio je Andrej Tetkić, koji je osvojio srebrnu medalju.

Na olimpijadi su učestvovali i predstavnici četiri gostujuće zemlje - Portugala, Alžira, Vijetnama i Kazahstana.

Kvalifikacije srpskog tima organizovao je Savez za veštačku inteligenciju u saradnji sa Matematičkom gimnazijom u Beogradu.