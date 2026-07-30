PONESITE DOBRO RASPOLOŽENJE, ŠUMADIJA ZOVE! Počinju "Šumadijski dani šljive": Čeka vas besplatna vodička tura, najlepša rakija i razni koncerti!
Predstojećeg vikenda u Stragarima kod Kragujevca biće organizovani tradicionalni "Šumadijski dani šljive". U okviru manifestacije, koja će biti održana od 31. jula do 2. avgusta, Gradska turistička organizacija Kragujevac organizovaće i ove godine besplatnu vodičku turu do Stragara, u subotu, 1. avgusta, od 16 časova. Tom prilikom planirano je panoramsko razgledanje grada i poseta manifestaciji "Šumadijski dani šljive".
GTO Kragujevac organizuje vodičku turu u popodnevnim satima, kako bi zainteresovani građani mogli da prisustvuju brojnim dešavanjima, kao što su nastupi KUD "Adam Milutinović Šamovac" i UZNTK "Šumadija", promocija Šumadijskog sajma poljoprivrede i Dana zadrugarstva, kao i da degustiraju najbolje rakije iz Šumadije, u organizaciji Regionalne asocijacije "Šumadijska rakija", ali i da prisustvuju večernjem koncertu koji počinje u 20:30 časova. Učesnici vodičke ture imaće priliku da na manifestaciji Šumadijski dani šljive, pazare voće i domaće proizvode od voća, predmete narodne radinosti i druge rukotvorine.
Zainteresovani građani mogu da se prijave do 30. jula do 20 časova, telefonom 034/335 302 ili lično u Turističkom informativnom centru.
Polazak je planiran u subotu u 16 časova ispred Skupštine grada Kragujevca, dok je povratak iz Stragara planiran za 22.00 sata.
Pored promocije šljive kao simbola Šumadije, posetioci će imati priliku da prisustvuju u nastupima poznatih estradnih izvođača, folklornih ansambala, takmičenjima u kulinarstvu i besplatnim vodičkim turama.
U petak na bini kod Lovačkog doma u Stragarima u 20:30 biće organizovan koncert Uroša Živkovića, a u subotu na istom mestu je koncert Mitra Mirića.
Manifestaciju "Šumadijski dani šljive 2026." organizuju Grad Kragujevac, Gradska turistička organizacija i Mesna zajednica Stragari. Organizatori pozivaju sve ljubitelje tradicije, dobre hrane, šumadijske rakije i narodne muzike da predstojećeg vikenda posete Stragare i uživaju u duhu prave Šumadije.
Program "Šumadijskih dana šljive":
Petak, 31. jul
- 17:00 Otvorena Ulica šumadijske šljive
- 18:30 „Sa Rudnika kliče vila“ - CZNTK Abrašević, Kragujevac Bina kod spomenika Tanasku Rajiću
- 19:00 „Šumadijska gozba“ - Udruženje Šumadijski opanak Pored bine kod spomenika Tanasku Rajiću
- 20:00 Svečano otvaranje manifestacije „Šumadijski dani šljive“ uz folklorni ansambl CZNTK Abrašević, Kragujevac Bina iza Lovačkog doma
- 20:30 Koncert: UROŠ ŽIVKOVIĆ Bina iza Lovačkog doma
- Od 22:00 nastup Zorane Mićanović i Srećka Krečara (šatra)
Subota, 1. avgust
Otvorena Ulica šumadijske šljive
- 09:00 Gulašijada - LU Srebrnica
- 10:00 Osnivačka skupština Asocijacije udruženja „Destilati za destilerije“ - Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja MZ Stragari
- 16:00 Vodička tura kroz Stragare – GTO Kragujevac
- 17:00 Poseta domaćinstvu Hadžić u Stragarima
- 18:00 „Iz srca Šumadije“ KUD Adam Milutinović Šamovac, Dragobraća
- Šumadijski sajam poljoprivrede – Šumadija sajam doo Dani zadrugarstva – Zadružni savez Šumadije i Pomoravlja
- Degustacija rakija – Regionalna asocijacija Šumadijska rakija
- Izbor najlepšeg suvenira sa motivom šljive
- Bina kod spomenika Tanasku Rajiću
- 19:15 „Igrale se delije u srcu Šumadije“ – UZNTK Šumadija, Batočina
- Bina kod spomenika Tanasku Rajiću
- 20:30 Koncert: MITAR MIRIĆ
- Bina iza Lovačkog doma
- Od 22:00 nastup Nataše Stajić i Marka Gačića uz orkestar „Prinčevi“ (šatra)
Nedelja, 2. avgust
Otvorena Ulica šumadijske šljive
- 10:00 Takmičenje u spremanju najlepšeg i najukusnijeg kolača od šljive – Udruženje Šumadijski opanak
- 10:30 „Igre iz Srbije“ - KUD Lapovo
- 11:00 „Dani šljive“ - poezija autora Jelene i Dejana Milovanovića
- 11:30 Najlepša dvorišta Kragujevca – GTO Kragujevac
- 12:00 Svečano zatvaranje manifestacije
- Bina kod spomenika Tanasku Rajiću.
Kurir.rs