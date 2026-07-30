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Predstojećeg vikenda u Stragarima kod Kragujevca biće organizovani tradicionalni "Šumadijski dani šljive". U okviru manifestacije, koja će biti održana od 31. jula do 2. avgusta, Gradska turistička organizacija Kragujevac organizovaće i ove godine besplatnu vodičku turu do Stragara, u subotu, 1. avgusta, od 16 časova. Tom prilikom planirano je panoramsko razgledanje grada i poseta manifestaciji "Šumadijski dani šljive".

GTO Kragujevac organizuje vodičku turu u popodnevnim satima, kako bi zainteresovani građani mogli da prisustvuju brojnim dešavanjima, kao što su nastupi KUD "Adam Milutinović Šamovac" i UZNTK "Šumadija", promocija Šumadijskog sajma poljoprivrede i Dana zadrugarstva, kao i da degustiraju najbolje rakije iz Šumadije, u organizaciji Regionalne asocijacije "Šumadijska rakija", ali i da prisustvuju večernjem koncertu koji počinje u 20:30 časova. Učesnici vodičke ture imaće priliku da na manifestaciji Šumadijski dani šljive, pazare voće i domaće proizvode od voća, predmete narodne radinosti i druge rukotvorine.

Zainteresovani građani mogu da se prijave do 30. jula do 20 časova, telefonom 034/335 302 ili lično u Turističkom informativnom centru.

Polazak je planiran u subotu u 16 časova ispred Skupštine grada Kragujevca, dok je povratak iz Stragara planiran za 22.00 sata.

Pored promocije šljive kao simbola Šumadije, posetioci će imati priliku da prisustvuju u nastupima poznatih estradnih izvođača, folklornih ansambala, takmičenjima u kulinarstvu i besplatnim vodičkim turama.

U petak na bini kod Lovačkog doma u Stragarima u 20:30 biće organizovan koncert Uroša Živkovića, a u subotu na istom mestu je koncert Mitra Mirića.

Manifestaciju "Šumadijski dani šljive 2026." organizuju Grad Kragujevac, Gradska turistička organizacija i Mesna zajednica Stragari. Organizatori pozivaju sve ljubitelje tradicije, dobre hrane, šumadijske rakije i narodne muzike da predstojećeg vikenda posete Stragare i uživaju u duhu prave Šumadije.

Program "Šumadijskih dana šljive":

Petak, 31. jul

17:00 Otvorena Ulica šumadijske šljive

18:30 „Sa Rudnika kliče vila“ - CZNTK Abrašević, Kragujevac Bina kod spomenika Tanasku Rajiću

19:00 „Šumadijska gozba“ - Udruženje Šumadijski opanak Pored bine kod spomenika Tanasku Rajiću

20:00 Svečano otvaranje manifestacije „Šumadijski dani šljive“ uz folklorni ansambl CZNTK Abrašević, Kragujevac Bina iza Lovačkog doma

20:30 Koncert: UROŠ ŽIVKOVIĆ Bina iza Lovačkog doma

Od 22:00 nastup Zorane Mićanović i Srećka Krečara (šatra)

Subota, 1. avgust

Otvorena Ulica šumadijske šljive

09:00 Gulašijada - LU Srebrnica

10:00 Osnivačka skupština Asocijacije udruženja „Destilati za destilerije“ - Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja MZ Stragari

16:00 Vodička tura kroz Stragare – GTO Kragujevac

17:00 Poseta domaćinstvu Hadžić u Stragarima

18:00 „Iz srca Šumadije“ KUD Adam Milutinović Šamovac, Dragobraća

Šumadijski sajam poljoprivrede – Šumadija sajam doo Dani zadrugarstva – Zadružni savez Šumadije i Pomoravlja

Degustacija rakija – Regionalna asocijacija Šumadijska rakija

Izbor najlepšeg suvenira sa motivom šljive

Bina kod spomenika Tanasku Rajiću

19:15 „Igrale se delije u srcu Šumadije“ – UZNTK Šumadija, Batočina

Bina kod spomenika Tanasku Rajiću

20:30 Koncert: MITAR MIRIĆ

Bina iza Lovačkog doma

Od 22:00 nastup Nataše Stajić i Marka Gačića uz orkestar „Prinčevi“ (šatra)

Nedelja, 2. avgust

Otvorena Ulica šumadijske šljive

10:00 Takmičenje u spremanju najlepšeg i najukusnijeg kolača od šljive – Udruženje Šumadijski opanak

10:30 „Igre iz Srbije“ - KUD Lapovo

11:00 „Dani šljive“ - poezija autora Jelene i Dejana Milovanovića

11:30 Najlepša dvorišta Kragujevca – GTO Kragujevac

12:00 Svečano zatvaranje manifestacije

Bina kod spomenika Tanasku Rajiću.