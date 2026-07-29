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Osamdesetpetogodišnji Božidar Stamenković među najvećim je proizvođačima voća u leskovačkom kraju. Umesto punog roda krušaka, kako kaže, zbog ljudske obesti, na velikom je gubitku — ostao je bez gotovo celog roda, uz štetu od oko 5 miliona dinara.

Kada je došao u voćnjak sa namerom da ga zaštiti od insekata Božidar Stamenković iz Radonjice zatekao je neprijatan prizor. Neko je iz obesti uništio njegov dugogodišnji rad i trud. Isečeno je 228 stabala kruške viljamove pune roda. Slučaj je prijavio policij, a šteta je procenjena na 5 200 000 dinara. Veliki gubitak, pred berbu koja počinje za dvadesetak dana.

- Ovo je 100 posto uništen voćnjak. Očekivao sam najmanje 40 kilograma po stablu. Voćnjak ne može da se podigne bez dva miliona dinara,možda i više, treba stajsko đubrivo, rigolovanje. Mora bager da vadi ova stabla što su posečena - ističe Božidar.

Više od pola veka potpuno je posvećen voćarstvu. Na četiri i po hektara uz kruške, gaji jabuke i višnje. I u devetoj deceniji života nastoji da proizvodnja bude savremena i plodovi prvoklasni.

- Živim sa tim biljkama kao sa decom, negujem ih, to je moj život. Ja bez voćarstva ne mogu. Ovo što se desilo poljoprivrednik neće da uradi - napominje Božidar.

1/7 Vidi galeriju Božidaru isečeno 228 stabala kruške u voćnjaku Foto: Printscreen RTS

Božidar ima dve ćerke. Nataša sa svojom porodicom živi u Beogradu. S nevericom razgleda uništen voćnjak.

Kaže da kada god može dođe sa suprugom da pomogne, ali da je kompletno održavanje voćnjaka na ocu: "I dođete u situaciju, kada treba da uberete plod nečijeg rada da sve to neko uništi", naglašava Nataša.

U Radonjici živi oko 200 porodica. Svi imaju voćnjake i veoma su zabrinuti. Ovakav slučaj ne pamte. Neće imati miran san, dok se počinioci ne pronađu.

- I ja imam voćnjak oko 3 hektara, ovo je za svaku osudu - kaže Gradimir Tončić.

Uprkos tome što ispašta zbog nečije obesti, odustajanja nema, kaže Božidar. Uskoro će njegovi zasadi voća biti pod video nadzorom.