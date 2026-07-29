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Tokom prepodnevnih sati u selu Kumanica kod Ivanjice došlo je do izbijanja večeg požara, kada je vatra izbila u strugari.
Na lice mesta odmah su upućene ekipe vatrogasaca - spasilaca.

- Plamen je zahvatio krov objekta, a na svu sreću vatrogasci su brzo stigli i efikasno lokalizovali vatru, tako da nije došlo do njenog širenja. Nije bilo pobređenih lica, ali je na strugari pričinjena veća materijalna šteta, kaže za RINU jedan od meštana sela Kumanica.

Tačan uzrok požara za sada nije poznat, a sve okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja vatrene stihije biće poznate nakon istrage.

Kurir.rs/Informer

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