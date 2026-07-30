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Zbog održavanja tradicionalnog plivačkog maratona "Jarak–Šabac", u nedelju, 2. avgusta, biće privremeno obustavljena plovidba na delu reke Save, saopštila je Lučka kapetanija Sremska Mitrovica.

Plivački maraton, koji organizuje Turistička organizacija grada Šapca, održaće se na deonici od Jarka (rečna kilometraža 124+000) do Šapca (105+000), a zabrana plovidbe važiće od 9 do 17 časova.

Tokom trajanja manifestacije nijedno plovilo neće moći da saobraća ovom deonicom Save, bez obzira na kategoriju, kako bi se obezbedila potpuna bezbednost učesnika maratona.

Organizatori su predvideli da plivače tokom cele trase prati dovoljan broj čamaca sa obučenim posadama i kompletnom opremom za spasavanje. Njihov zadatak biće da obezbeđuju maraton i upozoravaju sve učesnike rečnog saobraćaja ukoliko se približe zoni u kojoj će se održavati manifestacija.

Iz Lučke kapetanije upozoravaju da će svako nepoštovanje privremene zabrane plovidbe biti tretirano kao prekršaj i sankcionisano u skladu sa Zakonom o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, kao i drugim propisima koji regulišu bezbednost plovidbe.

Ukoliko dođe do promena režima plovidbe ili dodatnih mera, Lučka kapetanija Sremska Mitrovica o tome će blagovremeno obavestiti javnost.

Tradicionalni plivački maraton "Jarak–Šabac" svake godine okuplja veliki broj učesnika i ljubitelja sporta, a zbog bezbednog održavanja manifestacije privremena obustava rečnog saobraćaja predstavlja redovnu meru koja se sprovodi tokom trajanja trke.