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Opštinski štab za vanredne situacije u Gornjem Milanovcu izdao je upozorenje i naložio preduzimanje preventivnih mera zbog jakog i dugotrajnog toplotnog talasa, koji je najavio Republički hidrometeorološki zavod.

Prema upozorenju, maksimalne temperature danas će biti od 31 do 35 stepeni, sutra od 33 do 37, dok se od petka očekuje od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni. Toplotni talas će se, prema aktuelnim prognozama, zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuje oko 40 stepeni.

Iz Štaba upozoravaju da dugotrajan period visokih temperatura, uz isušivanje vegetacije i zemljišta, značajno povećava rizik od izbijanja i brzog širenja požara na otvorenom.

Posebno su ugroženi šumski kompleksi, poljoprivredne površine, nisko rastinje i zapušteno zemljište.

Građanima se preporučuje da smanje kretanje, posebno na otvorenom, kao i da se obezbede dovoljne količine vode za piće za ljude i životinje.

Nadležnima je naloženo da obezbede cisternu sa ispravnom pijaćom vodom na gradskom trgu, kao i njenu dostupnost više puta tokom dana na najprometnijim lokacijama.

Predviđena je i pojačana mobilnost ekipa prve medicinske pomoći u slučaju potrebe.

Zabranjena je upotreba otvorenog plamena na svim lokacijama gde bi moglo da dođe do izbijanja šumskih požara i požara na otvorenom.

Vatrogasno-spasilačka jedinica u Gornjem Milanovcu i dobrovoljna vatrogasna društva biće u pojačanoj pripravnosti.

Potencijalne opasnosti i rizici mogu se prijaviti Operativnom centru u Čačku na broj 1985, kao i centrali Opštine Gornji Milanovac na broj 032/515-00-50.