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Da se u Srbiji ne ulaže samo u velike gradove, već da se vodi računa i o svakom selu na teritoriji čitave države najbolje pokazuje primer Busura kod Petrovca na Mlavi.

U njemu živi oko hiljadu stanovnika, ali poslednjih godina postoje i oni koji u ovo selo biraju da se vrate. Država je to prepoznala i zato se ulaže u ovo mesto.

Selo Busurposetio je ministar za javna ulaganja Darko Glišić gde je meštanima saopštio da će, na inicijativu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, uskoro početi radovi na rekonstrukciji Doma kulture.

1/13 Vidi galeriju Ministar Glišić u selu Busur Foto: RINA

- Ovaj objekat Doma kulture, koji je usled višedecenijskog neodržavanja postao potpuno neuslovan za korišćenje, biće u potpunosti obnovljen. Nakon rekonstrukcije, ovaj prostor ponovo će služiti za održavanje kulturnih manifestacija, društvenih događaja i okupljanje meštana Busura i okolnih naselja.

- Cilj nam je da sela žive, sa mladi ostaju i ovde stvaraju svoje porodice, kazao je za RINU Glišić.

On je okupljenim meštanima preneo pozdrave od predsednika Vučića i najavio da će nova zgrada Doma kulture biti na ponos svim mestanima.

- Brzo krećemo sa radovima, i to će biti prelep objekat na ponos svim meštanima. Za buduće generacije. Vidim ovde plafon od trske i materijale od pre 60 godina. Postoji opasnost od urušavanja, a sada će sve to biti prošlost, naglasio je Glišić.