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Opština Trstenik nastavlja da potvrđuje svoju poziciju jednog od lidera digitalne transformacije u Srbiji. Prema preliminarnim rezultatima istraživanja Lokalnog indeksa eUprave (LEI), Trstenik se nalazi među prve četiri lokalne samouprave u Republici Srbiji, što predstavlja veliko priznanje za dosadašnji rad na modernizaciji lokalne uprave i unapređenju usluga namenjenih građanima i privredi.

Na sastanku Saveza za eUpravu, održanom u organizaciji NALED-a, istaknuto je da lokalne samouprave ulaze u novu fazu digitalne transformacije, u kojoj će fokus biti na kvalitetnijim podacima, povezanim registrima i još efikasnijim elektronskim uslugama.

- Ovakav pravac razvoja potvrđuje da је Trstenik, zahvaljujući dosadašnjim ulaganjima u digitalizaciju i unapređenje administrativnih procesa, među najuspešnijim lokalnim samoupravama u zemlji, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.

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