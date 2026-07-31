VELIKI USPEH OPŠTINE TRSTENIK U DIGITALIZACIJI: Među prve četiri lokalne samouprave u oblasti digitalne transformacije
Opština Trstenik nastavlja da potvrđuje svoju poziciju jednog od lidera digitalne transformacije u Srbiji. Prema preliminarnim rezultatima istraživanja Lokalnog indeksa eUprave (LEI), Trstenik se nalazi među prve četiri lokalne samouprave u Republici Srbiji, što predstavlja veliko priznanje za dosadašnji rad na modernizaciji lokalne uprave i unapređenju usluga namenjenih građanima i privredi.
Na sastanku Saveza za eUpravu, održanom u organizaciji NALED-a, istaknuto je da lokalne samouprave ulaze u novu fazu digitalne transformacije, u kojoj će fokus biti na kvalitetnijim podacima, povezanim registrima i još efikasnijim elektronskim uslugama.
- Ovakav pravac razvoja potvrđuje da је Trstenik, zahvaljujući dosadašnjim ulaganjima u digitalizaciju i unapređenje administrativnih procesa, među najuspešnijim lokalnim samoupravama u zemlji, kaže predsednica opštine Trstenik Milena Turk.