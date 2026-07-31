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Delegacija Republike Srbije bila je u zvaničnoj poseti Južnoj Koreji u okviru programa deljenja znanja ("Knowledge Sharing Program with Serbia"). Član delegacije Republike Srbije bila je pomoćnica gradonačelnika za ekologiju, energetiku i održivi razvoj Ana Prvanov.

Srpska delegacija posetila je kompanije "Tmoney“ i "SOS LAB“, koji su jedni od lidera u oblastima pametne mobilnosti, digitalnih platformi i naprednih tehnologija. Ove kompanije su predstavile svoja napredna rešenja za inteligentno upravljanje javnim prevozom, digitalna plaćanja, pametno parkiranje, kao i primenu veštačke inteligencije u razvoju pametnih gradova. Jedan od ciljeva ovog projekta je razmena stava, iskustava i znanja s ciljem pronalaženja konkretnih rešenja i politika koji bi doprineli ne samo Kruševcu, već i ostalim gradovima u Srbiji.

Delegacija je posetila i "Hyundia Motor Company“ radi upoznavanja njihove inovativne „AI“ platforme za upravljanje javnim prevozom na zahtev, koji omogućava efikasniji, dostupniji i održiviji javni prevoz, kao esencijalni korak svakog grada koji teži ka tome da postane pametan grad.

U toku ove posete delegacija je posetila mnoge kompanije koje su implementirale sisteme pametne mobilnosti u transportnim sistemima primenom veštačke inteligencije, centralne sisteme za upravljanje saobraćajem, kao što su „Gyeonggi Transportation Corporation“ i "Transportation Operation & Information Service“.

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