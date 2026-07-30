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Ovčarsko-kablarska klisura danas će dobiti novu turističku atrakciju koja bi mogla da postane jedan od simbola zapadne Srbije. Tačno u podne će svečano biti otvoren stakleni vidikovac na Kablaru, a ceremoniji će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Poslednje pripreme za svečano otvaranje su završene, a očekuje se dolazak velikog broja zvanica, meštana i posetilaca. Vidikovac će već od subote biti otvoren za sve turiste, koji će sa ovog mesta moći da dožive jedan od najlepših pogleda na Ovčarsko-kablarsku klisuru.

- Sve je spremno za otvaranje. Ovo je veliki dan za Čačak, ali pre svega za meštane Kablara koji su godinama čekali ovakav projekat. Sigurni smo da će vidikovac postati novo mesto okupljanja i jedna od najposećenijih destinacija u ovom delu Srbije - rekao je za RINU pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić.

1/18 Vidi galeriju Prve slike staklenog vidikovca na Kablaru Foto: Jovan Nikolić/RINA

On ističe da se ulaganja nisu zaustavila samo na izgradnji vidikovca.

- Uz vidikovac su uređeni putevi, pristupna infrastruktura, šetališta, pristanište i železnička stanica. Nastavljamo da razvijamo Ovčarsko-kablarsku klisuru kako bi njen puni turistički potencijal bio iskorišćen“, naglasio je Stevanić.

1/8 Vidi galeriju Prve slike staklenog vidikovca na Kablaru - skajvok Foto: Marko Karović

Vidikovac će za sve posetioce biti otvoren od subote 1. avgusta, a prema dostpnim infomracijama kapacitet će biti 100 posetilaca na sat.

Poseban značaj ovog projekta ogleda se i u tome što otvara nove mogućnosti za razvoj seoskog, verskog i aktivnog turizma. Meštani očekuju više gostiju, razvoj porodičnih domaćinstava i nove prilike da ostanu i rade u svom kraju.

Sa staklenog vidikovca posetioci neće gledati samo jedan od najlepših pejzaža Srbije. Gledaće prirodu koja vekovima oduzima dah i kraj koji danas dobija novu priliku da zablista na turističkoj mapi zemlje.