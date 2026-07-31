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Ulaz na sve sadržaje je slobodan

Ulaz na sve sadržaje je slobodan

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Turistička organizacija opštine Ruma poziva sve građane i posetioce da od 1. do 3. avgusta posete „Rumfest”, jedinstvenu porodičnu manifestaciju koja će se održati u Parku heroja sa Košara i Paštrika.

Tokom tri dana posetioce očekuje bogat i raznovrstan program na otvorenom - filmske projekcije za najmlađe i starije, izložba dinosaurusa, animatori, muzički sadržaji, brojni izlagači hrane, pića i rukotvorina, kao i prijatna atmosfera u prirodnom ambijentu gradskog parka.

Posebnu atrakciju predstavlja izložba dinosaurusa, koja će posetiocima omogućiti da se upoznaju sa fascinantnim svetom praistorijskih džinova, dok će ljubitelji filma uživati u projekcijama popularnih animiranih i igranih ostvarenja.

Program manifestacije

1. avgust (subota)

• 10.00 – Manu munja (film)

• 12.00 – Dinosaurus 2000 (film)

• 16.00 – Ledeno doba: Dinosaurusi dolaze (film)

• 18.00 – Dinosaurus animatori

• 19.00 – Zvanično otvaranje manifestacije uz DJ program

• 21.00 – Muzički program (Krugeri akustik)

2. avgust (nedelja)

• 10.00 – Princeza Late i magični vodeni kamen (film)

• 12.00 – Dobar dinosaurus (film)

• 16.00 – Tom i Bob – Misija spasavanja sveta (film)

• 18.00 – Noć u muzeju (film)

• 21.00 – Park iz doba jure: Izgubljeni svet (1997) (film)

3. avgust (ponedeljak)

• 10.00 – Fiksizi majstorčići (film)

• 12.00 – Princeza i zmaj (film)

• 17.00 – Sportski animatori

• 18.00 – Putovanje 2: Misteriozno ostrvo (film)

• 20.30 – Park iz doba jure 3 (film)

Ulaz na sve sadržaje je slobodan.

Izložba dinosaurusa u parku će biti dostupna i nakon manifestacije Rumfest, tačnije do 10. avgusta. Za više informacija možete da posetite društvene mreže Turističke organizacije Ruma, piše Balkan trip TV.