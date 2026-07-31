ULAZ BESPLATAN! Rumfest za vikend u Rumi! Bogat program, tri dana filmova, izložbe dinosaurusa i zabave za celu porodicu!
Turistička organizacija opštine Ruma poziva sve građane i posetioce da od 1. do 3. avgusta posete „Rumfest”, jedinstvenu porodičnu manifestaciju koja će se održati u Parku heroja sa Košara i Paštrika.
Tokom tri dana posetioce očekuje bogat i raznovrstan program na otvorenom - filmske projekcije za najmlađe i starije, izložba dinosaurusa, animatori, muzički sadržaji, brojni izlagači hrane, pića i rukotvorina, kao i prijatna atmosfera u prirodnom ambijentu gradskog parka.
Posebnu atrakciju predstavlja izložba dinosaurusa, koja će posetiocima omogućiti da se upoznaju sa fascinantnim svetom praistorijskih džinova, dok će ljubitelji filma uživati u projekcijama popularnih animiranih i igranih ostvarenja.
Program manifestacije
1. avgust (subota)
• 10.00 – Manu munja (film)
• 12.00 – Dinosaurus 2000 (film)
• 16.00 – Ledeno doba: Dinosaurusi dolaze (film)
• 18.00 – Dinosaurus animatori
• 19.00 – Zvanično otvaranje manifestacije uz DJ program
• 21.00 – Muzički program (Krugeri akustik)
2. avgust (nedelja)
• 10.00 – Princeza Late i magični vodeni kamen (film)
• 12.00 – Dobar dinosaurus (film)
• 16.00 – Tom i Bob – Misija spasavanja sveta (film)
• 18.00 – Noć u muzeju (film)
• 21.00 – Park iz doba jure: Izgubljeni svet (1997) (film)
3. avgust (ponedeljak)
• 10.00 – Fiksizi majstorčići (film)
• 12.00 – Princeza i zmaj (film)
• 17.00 – Sportski animatori
• 18.00 – Putovanje 2: Misteriozno ostrvo (film)
• 20.30 – Park iz doba jure 3 (film)
Ulaz na sve sadržaje je slobodan.
Izložba dinosaurusa u parku će biti dostupna i nakon manifestacije Rumfest, tačnije do 10. avgusta. Za više informacija možete da posetite društvene mreže Turističke organizacije Ruma, piše Balkan trip TV.
Kurir.rs/Dnevnik.rs/Balkan trip TV