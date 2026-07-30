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Etno bazar, Salon knjiga, i Mali letnji atelje otvoreni su prvog dana u četvrtak. Na postavljenim tezgama izloženi su I ručni radovi tkani, pleteni, ali I grnčarski predmeti od posuđa do ukrasnih predmeta. Biće predstavljena i vranjska kuhinja sa autentičnim specijalitetima, med I pčelinji proizvodi, lekovito bilje i proizvodi od lekovitog bilja.

Organizovana je prezentacija projekta „Vranjska gradska pesma kao element nematerijalne kulturne baštine“ i izložbe razglednica „Vranje na uspomenama“ i „Srpski srednjovekovni spomenici u opasnosti“.

1/14 Vidi galeriju Dani Vranja 2026 Foto: Kurir.rs/T.S.

Prve večeri nastupiće folklorni ansambali i kulturno - umetnička društva, a program se završava „Zvucima vranjske trube“.

Književno veče Jelene Bačić Alimpić biće organizovano drugog dana manifestacije, u petak 31. jula od 19.30 sati. Nakon radionice grnčarstva i prezentacije vranjske hrane, nastupiće Snežana Đurišić, Radiša Uroševića i Čeda Marković.

Poslednji dan rezervisan je za defile oldtajmera, dečji koncert hora Muzičke škole i predvečerje animiranih filmova. U Vranju će na centralnoj bini od 22 sata nastupiti Marija Šerifović.